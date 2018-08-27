4,5 yıl elini kullanamadı, kas nakliyle eski haline döndü

Buse ÖZEL/ İSTANBUL, (DHA) ESKİŞEHİR'de yaşayan 15 yaşındaki Barış Kaan Datlı, 4,5 yıl önce arkadaşlarıyla oynarken bir kaza geçirdi. 10 yaşındayken sağ kolu bir apartmanın demir korkuluklarına giren Datlı, hastaneye kaldırıldı. O günden sonra el parmaklarını kullanamayan Datlı'ya 4,5 yıl boyunca çeşitli tedaviler uygulandı ancak çare olmadı. Anne Filiz Akgül Datlı'ya son olarak 'yapılacak bir şey olmadığı' söylendikten sonra anne-oğul umudunu yitirdi. Tesadüfen internette benzer hastaların hikâyesini gören genç kadın, oğluna kas nakli yapıldığında elini tekrar eskisi gibi kullanabileceğini öğrendi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde Prof. Dr. İsmail Bülent Özçelik tarafından ameliyat edilen Barış Kaan Datlı ameliyattan sonra çok kısa bir sürede eski haline kavuştu ve 4,5 yıl sonra tekrar parmaklarını kullanmaya başladı. "4,5 SENE ÖNCE KAZA GEÇİRDİ" Hastanın el bileğini büken bir kasını, parmakları yukarı kaldıran kasının yerine kullandığını söyleyen Prof. Dr. Özçelik, "4,5 sene öncesi geçirilmiş bir kaza sonucu hastamızda sinir hasarı olmuştu. 4,5 sene sonra hala elini ve el bileğini kullanamıyor haldeydi. Gördüğümüz zaman yapılabilecek bir şeyler olduğunu düşündük ve hastaya ilettik. Eğer hastanın elini kullanabildiği kaslarını, kullanamadığı kaslarının yerine aktarabilirsek elini normal fonksiyonlarına getirebileceğini düşündük" dedi.

"KENDİ VÜCUDUNDAN KAS NAKLİ YAPILDI" Hastanın bir siniri dışında diğer sinirlerinin çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Özçelik, "Çalışan kaslardan bir kısmını alarak çalışmayanların yerine aktardık. Çalışmayan kasların fonksiyonunu diğer kaslar yapmaya başladı. Böylece elinin bütün fonksiyonları tamamen yerine gelmiş oldu. Mesela el bileğini büken bir kas, parmakları yukarı kaldıran bir kasın yerine aktarıldı. El bileğini çeviren bir kas artık el bileğini yukarı kaldıran bir kas haline geldi. Böylece çalışmayan kaslar çalışan kaslar ile tekrar fonksiyon kazandı ve eli eskisi kadar güzel kullanılabilir hale getirdik." Hastanın ameliyattan 2 ay sonra elini büyük ölçüde kullanır hale getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Özçelik, "4 senedir kullanamadığı elini artık kullanabiliyor. Bu da çok büyük bir mutluluk" dedi. "KAZADAN SONRA ELİMİ KULLANAMADIM" 10 yaşındayken geçirdiği kazayı anlatan Barış Kaan Datlı ise şunları söyledi: "10 yaşında okula giderken, öğle tatilinde bir apartmanın korkuluklarına çıktım. Otururken arkadaşım 'Gel gidelim' derken beni çekti. O sırada kolum da demire girdi. Çok hatırlamıyorum olay anını ama sonra kolumu çektim. Oradakiler yardım etti biraz. Ambulansı bekledik, sonra hastaneye gittik. Parmaklarımı yukarı kaldıramadığımı bilmiyordum. Olay ilk olduğunda 'parmaklarını oynat' demişlerdi bana. Alçıya aldılar ve parmaklarımı hiç hareket ettiremiyordum alçıda. Alçıdan çıktıktan sonra parmaklarımın havaya kalkmadığını farkettim. Hastanede bunun düzeleceğini söylediler. Yavaş yavaş gelişir dediler. 4 hafta boyunca elim alçıda kaldı. İlk alçıdan çıktıktan sonra parmaklarım havadaydı, aşağı indiremiyordum sadece."