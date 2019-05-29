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45 yıl sonra gelen madalyalar duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:35 | Son Güncelleme

KKTC Hükümeti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kıbrıs gazilerini unutmadı.

KKTC Hükümeti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kıbrıs gazilerini unutmadı. Antalya’nın Aksu İlçesi’nde Kıbrıs gazisi 13 kişi madalyalarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram’ın elinden aldılar.
81 ilde eş zamanlı olarak Kıbrıs Barış Harekatı’nda mücadele eden gaziler onuruna tören düzenledi. Antalya’nın Aksu İlçesi’nde 13 Kıbrıs gazisine ’Milli Mücadele Madalyası ve Beratı’ verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram’ın da katıldığı törende gazilere tek tek madalyaları teslim edildi.
Törende konuşan KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Harekatı gerçek anlamıyla Doğu Akdeniz haklarına barış ve huzur getirmiştir. Uzun zamandan beri özlem ile beklenen bu madalyalar ile haklı gururunu bir kere daha taçlandıracak olan tüm hak sahiplerini ve gazilerimizi tebrik ederim. 20 Temmuz 1974 sabahı Mehmetçik adaya ayak basmıştır. Mehmetçiklere selam olsun. 20 Temmuz’da Kıbrıs halkı Anadolu halkı ile birlikte toplumsal varlığına olan tehdidi ortadan kaldırıp özgürlüğüne kavuşmuştur. Geçe 45 yıl içerisinde halkımız iki halkın adada huzur içerisinde yaşaması için büyük gayret göstermiştir” açıklamasını yaptı.
Aksu Kaymakamı Aydın Ergün ise konuşmasında, “Kıbrıs adası 300 yıla yakın zaman Osmanlı İmparatorluğu altında bir Türk adası olarak kalmıştır. Daha sonra elimizden çıktı. Kıbrıs Barış Harekatında 415 kara, 65 deniz, 5 havacı, 13 jandarma olmak üzere toplam 498 Türk askeri şehit oldu. 1200 askerimiz yaralandı, gazi oldu. Bugün aramızda bulunanlar ve bulunamayanlar sayesinde Kıbrıs’a barış geldi. Kıbrıs’ın bugünkü sınırları çizildi” dedi.
Gazi Fuat Can ise madalya sonrası konuşmasında, “Bu madalyaları almak için çok bekledik. 45 yıl sonra madalyalarımızı verdiler. Gururlu ve onurluyuz. Bizim için bir şeref oldu. Biz oraya madalya beklemek için gitmedik. Vatan görevi için gittik” açıklamasında bulundu. Gazi Cemal Güney ise, “Geçte olsa madalyalarımızı aldık. Bunların zaten manevi bir değeri var. Bizim tek sıkıntımız gençliğimizi o zamanları doğal olarak hatırlamamasıdır. Doğal olarak tabi görmediler. Bu katılımdan dolayı bugün çok mutlu oldum.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 13 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı"nı takdim edildi. Gaziler ile Aksu Uçak Lisesi içerisinde bulunan dev uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Törene, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

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