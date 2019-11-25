45 yıl sonra öğretmenini buldu

Hatay’da yerel gazete sahibi İnönü Mehmet Bilgin, ilkokul öğretmenini 45 yıl sonra bularak Gaziantep’e gidip, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

1974 yılında Devrim İlkokulu şimdiki adıyla Mehmet Akif İlkokulu’nda okuyan Kırıkhan ilçesindeki Olay Gazetesi sahibi İnönü Mehmet Bilgin, aradan geçen 45 yıla karşın hala öğretmeninin verdiği sevgiyi unutamadı.

Eşinin 1980 siyasi olayları nedeniyle öldürülmesinin ardından Kırıkhan’dan ayrılan ve bir daha haber alınamayan öğretmen Nefise İslam’ı son 15 yıldır arayan Bilgin, öğretmeninin Gaziantep’te yaşadığı bilgisine ulaştı. Bilgin, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek öğretmeniyle ilgili bilgi aradı ancak sonuç olumsuz oldu.

Gazeteci Bilgin, ısrarlı takiplerini devam ettirdi. Öğretmenini aradığı yönünde kendi gazetesi ve ulusal gazetelerde haber yayınlattı. Aradan bir süre geçmesinin ardından Bilgin, telefonuna gelen bir mesajla öğretmeninin oğlu Ali İslam’ın numarasına ulaştı.

Gelen mesajın ardından çok sevindiğini belirten Bilgin, “Belirtilen telefonu aradım ancak cevap alamadım. Sonra bir mesaj yazdım. Saat 11.00’e doğru dönüş oldu. Karşımda Ali İslam vardı. Öğretmenimin oğluymuş. Tanıştık sonra Nefise öğretmenimi istedim. Biraz rahatsız olduğunu öğleden sonra görüştüreceğini söyledi. Beklediğim saatlerde hep öğretmenime kavuşmanın heyecanını yaşadım. Saat 14.30 sularında telefonum çaldı ve karşımda uzun süredir duymadığım bir ses ‘İnönü’ diye seslendi. Öğretmenimi sonunda bulmuştum. Hemen bir sohbete başladık. Öğretmenim de aradan geçen 45 yıla karşın beni unutmamıştı. Bir süre konuştuk sohbet ettik, geçmişi yad ettik” dedi.

Mehmet Bilgin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Gaziantep’te yaşayan öğretmenini ziyarete gittiğini söyleyerek, “Öğretmenimi merak ediyordum. Yıllarca görememiştim. Kolay değil 1974 yılı ardından geçen tam 45 yıl. 45 yıl boyunca hiç unutulmayan bir sevgi ve saygı. Oturduğum masanın kenarındaki pencere camından dışarı bakıyor, öğretmenimi arıyordum. 15-20 dakikalık bir gecikme ardından 70’li yaşlarda bir bayanın kafeye doğru geldiğini gördüm. Yerimde duramadım, O’dur diyerek kapıya yöneldim. Tam karşı karşıya geldiğimizde ’İnönü mü’ diye seslendi. Sarıldık birbirimize, elini öptüm. Tam 45 yıl sonra bir araya gelmiştik. Masaya geçtik. Sohbete başladık. Arkadaşlarımızı konuştuk. Telefonları bende kayıtlı olan sınıf arkadaşlarımı arayıp görüştürdüm. Adeta etrafımızda bir mutluluk tablosu oluştu. Öğretmenim Nefise İslam’la akşam 19.00’a kadar zaman geçirdik. Bizlere eşim Emel, öğretmenimin oğlu Ali eşlik etti. İstemeye istemeye ayrılık saatinin geldiğini hissettik. Arabama binerken gözlerim dolmuştu” şeklinde konuştu.

