4,5 yılda kanseri 4 kez yendi

Samsun’un Kavak ilçesinde aile hekimliği yapan 42 yaşındaki Dr. Deniz Sarı, 4,5 yıl içinde 4 kez yakalandığı kanseri yenmeyi başardı. Samsun Kavak Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Deniz Sarı, 2014 yılında yakalandığı yumurtalık kanserini 4,5 yıl içerisinde 4 kez yenmeyi başardı. Hastaneye gittikten 3 gün sonra kanser olduğunu öğrenen Dr. Deniz Sarı, önce büyük bir moral bozukluğu yaşadı. Daha sonra toparlanarak kanseri 4 kez yendi. Kızı, ailesi ve arkadaşlarının hastalığı yenmede kendisine büyük destekleri olduğunu belirten Dr. Sarı, bu hastalığı yenerek başkalarına da örnek olmak istediğini söyledi. 2014 yılında ufak bir rahatsızlıkla hastaneye gittiğini belirten 17 yıllık hekim Dr. Sarı, "Ama hastaneye gittikten 3 gün sonra ileri evre kanser olduğumu öğrendim. Daha sonra büyük bir ameliyat geçirdim. 24 kür kemoterapi aldım. Hastalığım yumurtalık kanseri. Sık tekrarlayan bir tür. İlkinden sonra 3 kez daha tekrarladı. Yani 4 kez kanseri yenmiş oldum. Kemoterapilerle, hayata sarılarak, mutlu olamaya çalışarak bu süreci atlatmaya çalıştım" dedi.

"Başkalarına örnek olmak istedim"

Kemoterapi dönemlerinin çok yıpratıcı olduğunu vurgulayan Dr. Sarı, "Desteğe ihtiyaç duyduğunuz bir süreç. Zaman zaman yataktan kalkamadığınız bir süreç. Bunu yapmak için nedenlerim vardı. Kızım, ailem, arkadaşlarım ve birbirimize bağlı bir sülalemiz vardı. Hepsinin desteği ve sevgisi hastalığı yenmemde çok etken oldu. Önce kendim için yaşadım ama sevdiklerim için de yaşamak zorundaydım. Birilerine örnek olmak istedim. Çünkü bu hastalığı ilk duyduğumda yıkıldım. Bu hastalığa yakalananları araştırdım. 10 yıl yaşayan biri vardı. Onunla tanıştım. O bana çok örnek oldu. Ben de birilerine örnek olmak istedim" diye konuştu.

"Saç dökülmesi umurumda değildi"

Saç dökülmesinin kendisini hiç etkilemediğini dile getiren Dr. Sarı, "Saçımın ilk döküldüğü gün bile güle oynaya yıkadım o saçları. Saç dökülmesi çok umurumda olan bir durum değildi. Peruk ve şapka takmak bunaltıcı bir durumdu. O yüzden takmadım. Böyle gezmek de biraz kansere karşı bir baş kaldırışımdı" şeklinde konuştu.

Kanser hastalarına seslenen Dr. Sarı, "Doktorunuzun dediğinden asla çıkmayın. Asla pes etmeyin" tavsiyelerinde bulundu.

