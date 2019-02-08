HABER

4,5 yılda kanseri 4 kez yendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.02.2019 16:51 | Son Güncelleme

Samsun’un Kavak ilçesinde aile hekimliği yapan 42 yaşındaki Dr.

Samsun’un Kavak ilçesinde aile hekimliği yapan 42 yaşındaki Dr. Deniz Sarı, 4,5 yıl içinde 4 kez yakalandığı kanseri yenmeyi başardı.
Samsun Kavak Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Deniz Sarı, 2014 yılında yakalandığı yumurtalık kanserini 4,5 yıl içerisinde 4 kez yenmeyi başardı. Hastaneye gittikten 3 gün sonra kanser olduğunu öğrenen Dr. Deniz Sarı, önce büyük bir moral bozukluğu yaşadı. Daha sonra toparlanarak kanseri 4 kez yendi. Kızı, ailesi ve arkadaşlarının hastalığı yenmede kendisine büyük destekleri olduğunu belirten Dr. Sarı, bu hastalığı yenerek başkalarına da örnek olmak istediğini söyledi.
2014 yılında ufak bir rahatsızlıkla hastaneye gittiğini belirten 17 yıllık hekim Dr. Sarı, "Ama hastaneye gittikten 3 gün sonra ileri evre kanser olduğumu öğrendim. Daha sonra büyük bir ameliyat geçirdim. 24 kür kemoterapi aldım. Hastalığım yumurtalık kanseri. Sık tekrarlayan bir tür. İlkinden sonra 3 kez daha tekrarladı. Yani 4 kez kanseri yenmiş oldum. Kemoterapilerle, hayata sarılarak, mutlu olamaya çalışarak bu süreci atlatmaya çalıştım" dedi.

"Başkalarına örnek olmak istedim"
Kemoterapi dönemlerinin çok yıpratıcı olduğunu vurgulayan Dr. Sarı, "Desteğe ihtiyaç duyduğunuz bir süreç. Zaman zaman yataktan kalkamadığınız bir süreç. Bunu yapmak için nedenlerim vardı. Kızım, ailem, arkadaşlarım ve birbirimize bağlı bir sülalemiz vardı. Hepsinin desteği ve sevgisi hastalığı yenmemde çok etken oldu. Önce kendim için yaşadım ama sevdiklerim için de yaşamak zorundaydım. Birilerine örnek olmak istedim. Çünkü bu hastalığı ilk duyduğumda yıkıldım. Bu hastalığa yakalananları araştırdım. 10 yıl yaşayan biri vardı. Onunla tanıştım. O bana çok örnek oldu. Ben de birilerine örnek olmak istedim" diye konuştu.

"Saç dökülmesi umurumda değildi"
Saç dökülmesinin kendisini hiç etkilemediğini dile getiren Dr. Sarı, "Saçımın ilk döküldüğü gün bile güle oynaya yıkadım o saçları. Saç dökülmesi çok umurumda olan bir durum değildi. Peruk ve şapka takmak bunaltıcı bir durumdu. O yüzden takmadım. Böyle gezmek de biraz kansere karşı bir baş kaldırışımdı" şeklinde konuştu.
Kanser hastalarına seslenen Dr. Sarı, "Doktorunuzun dediğinden asla çıkmayın. Asla pes etmeyin" tavsiyelerinde bulundu.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
“ Günümüzde şiddet artış gösteriyor”“ Günümüzde şiddet artış gösteriyor”
Trifokal lens tedavisi ile görüş kalitesi artıyorTrifokal lens tedavisi ile görüş kalitesi artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.