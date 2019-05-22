HABER

45 yılın bedeli 1,5 milyon dolar

22.05.2019 22:47 | Son Güncelleme

ABD’de işlemediği cinayet suçundan 45 yıl hapis yattıktan sonra masum olduğuna hükmedilen bir adama 1,5 milyon dolar ödenmesine karar verildi.

45 yılın bedeli 1,5 milyon dolar

Michigan eyaletinde 1972 yılında henüz 27 yaşındayken cinayet suçlamasıyla cezaevine gönderilen ve 2018 yılında masum olduğuna hükmedilen Richard Phillips'e 1,5 milyon dolar ödenmesine karar verildi.

Savcılığa göre Phillips, görgü tanıklarının "neredeyse tamamen" yalan ifadelerine dayanılarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda 73 yaşında olan Phillips, mahkumiyeti boyunca masum olduğunu savunmuştu.

Phillips, geçen yıl WDIV televizyonuna verdiği röportajda, “İşlemediğim bir suçu kabul etmektense hapiste ölmeyi yeğlerim” ifadelerini kullanmıştı.

Yetkililerin kararını beklerken cezaevinde yaptığı resimleri satarak geçimini sağlayan Phillips’in bekleme süreci Michigan üst mahkemesinin 1,5 milyon dolarlık telafi kararıyla sonuçlandı.

"Haksız yere mahkum edilmiş bireyler için topluma yeniden entegre olmanın son derece güç olduğuna” dikkat çeken Başsavcı Dana Nessek, “Çektikleri acı için bu adamlara merhametli bir tazminat sağlamakla yükümlüyüz" diye konuştu.

ABD’de suçsuzluğu kanıtlanana kadar en uzun süre hapis yatan mahkum olan Phillips hakkında verilen bu karar, ülkede şu ana kadar verilen en yüksek üç telafi hükmünden biri.

AFP,AP / SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiyeRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiye
Adalet Bakanlığı’ndan Mueller Raporuyla İlgili Ek Belgelere Erişim İzni Adalet Bakanlığı’ndan Mueller Raporuyla İlgili Ek Belgelere Erişim İzni 
AP Seçimleri: 427 Milyon Seçmen 751 Milletvekili SeçecekAP Seçimleri: 427 Milyon Seçmen 751 Milletvekili Seçecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de pencereleri açabiliyorlar

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de pencereleri açabiliyorlar

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Pelosi'ye 'örtbas' tepkisi

Trump toplantıyı yarıda kesti! 'Ben hiçbir şeyi örtbas etmem'

Uber sürücüsü savaş suçu işlemekten suçlu bulundu!

Uber sürücüsü savaş suçu işlemekten suçlu bulundu!

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var?

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var?

Korkutan araştırma: İki dev ülke savaşa girecek!

Korkutan araştırma: İki dev ülke savaşa girecek!

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama: Kimyasal saldırıları tespit ettik

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.