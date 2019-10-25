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450 bin çift ayakkabı Suriye'ye gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kızılay Kocaeli Şubesi'nin iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında, Kızılay'a bağışlanan 450 bin çift ayakkabı, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerce paketlenip, Suriye'ye gönderildi.

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kızılay Kocaeli Şubesi'nin iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında, Kızılay'a bağışlanan 450 bin çift ayakkabı, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerce paketlenip, Suriye'ye gönderildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kızılay Kocaeli Şubesi'nin iş birliğinde düzenlenen proje kapsamında Kızılay'a yapılan bağışlarla toplanan 450 bin çift ayakkabı, denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerce İzmit'teki İnterteks Fuar Alanı'nda toplanıp, paketlendi. Erkek, kadın ve çocuk ayakkabıları, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın ardından oluşturulan güvenli bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere TIR'lara yüklendi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin katıldığı törenle TIR'lar Suriye'ye gönderildi. Törende, hükümlüler asker selamı da verdi.
Yaptıkları bu projenin kendileri için mutluluk verici bir iş olduğunu söyleyen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, "Bugün burada çok hayırlı bir hizmetin yürütülmesine şahit oluyoruz. Kızılay'a bağışlanan 450 bin çift ayakkabının tasniflenmesi, paketlenmesi ve bunların adreslerine gönderilmesini yapıyoruz burada. Bu ayakkabılar, Barış Pınarı Harekatı sonrasında oluşturulan güvenli bölgede bulunan kardeşlerimize gönderilecek. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müzün son zamanlarda yaptığı kamuya yararlı çalışmalardan bir tanesi de bu, biz bunlarla gurur duyuyoruz. Şu zamana kadar birçok güzel hizmetin içinde yer aldık, inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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