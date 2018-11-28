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450 bin liralık dolandırıcılığın şüphelileri Tekirdağ'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de yaşayan bir vatandaşa telefonda kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak 450 bin lirasını aldıkları iddia edilen Emre D., Zeynel K.

450 bin liralık dolandırıcılığın şüphelileri Tekirdağ'da yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- ÇANAKKALE'de yaşayan bir vatandaşa telefonda kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak 450 bin lirasını aldıkları iddia edilen Emre D., Zeynel K. ve Hakan D., Tekirdağ'da polis tarafından yakalandı.
Çanakkale'de yaşayan M.A.'yı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı diye tanıttı. M.A.'yı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine çağıran dolandırıcılar, operasyon ve soruşturma bahanesiyle önce 300 bin, ardından da 150 bin lirasını aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.A., polise şikayette bulundu. Polis, Çerkezköy'deki 20 iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin kimlikleri ile olayda kullandıkları araçları belirledi. Dolandırıcıların kullandıkları araçları İstanbul'dan kiraladıklarını belirleyen polis, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu önce şüphelilerden Emre D.'yi, ardından da Zeynel K. ve Hakan D.'yi yakaladı.
İSTANBUL'DAKİ DOLANDIRICILIK PARASI BULUNDU
Polis, şüphelilerden Emre D.'nin üzerinden çıkan 66 bin liranın, İstanbul Pendik'te dolandırılan bir vatandaşa ait olduğunu tespit etti. Para, sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin daha önce de benzer dolandırıcılık olaylarına karıştıkları ve haklarındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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450 bin liralık dolandırıcılığın şüphelileri Tekirdağ'da yakalandı

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