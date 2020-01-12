450 kilogramlık orkinosa yoğun ilgi! 2 saatte tükendi

İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalanan 2 metre uzunluğunda 450 kilogram ağırlığındaki orkinos, Denizli'de balıkçılık yapan Fikret Uzkuç tarafından satılmak üzere Denizli'ye getirildi. Denizli balık pazarında sergilenen dev balık, ilgi çekti. Tezgahta alıcı bekleyen orkinosun kilosu 50 TL'den satıldı. Balıkçıda tavada pişirilen orkinosla, halka tadım da yaptırıldı.

"SON 5 YILDIR SATTIĞIM EN BÜYÜK BALIK BU OLDU"

Esnaf Uzkuç, "30 yıldır balıkçılık yapıyorum. Son 5 yıldır sattığım en büyük balık bu oldu. Orkinos kemiksiz ve kılçıksız bir balıktır. Vatandaşları balığa ilgisi çok iyiydi. 2 saatte tamamını sattım" diye konuştu. (DHA)

