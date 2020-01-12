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  4. 450 kilogramlık orkinosa yoğun ilgi! 2 saatte tükendi

450 kilogramlık orkinosa yoğun ilgi! 2 saatte tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

Denizli'de balık pazarında satışa çıkarılan 450 kilogramlık orkinos, halkın ilgisini çekti. Kilosu 50 TL'den alıcı bulan balık, yaklaşık 2 saatte tükendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalanan 2 metre uzunluğunda 450 kilogram ağırlığındaki orkinos, Denizli'de balıkçılık yapan Fikret Uzkuç tarafından satılmak üzere Denizli'ye getirildi. Denizli balık pazarında sergilenen dev balık, ilgi çekti. Tezgahta alıcı bekleyen orkinosun kilosu 50 TL'den satıldı. Balıkçıda tavada pişirilen orkinosla, halka tadım da yaptırıldı.

"SON 5 YILDIR SATTIĞIM EN BÜYÜK BALIK BU OLDU"

Esnaf Uzkuç, "30 yıldır balıkçılık yapıyorum. Son 5 yıldır sattığım en büyük balık bu oldu. Orkinos kemiksiz ve kılçıksız bir balıktır. Vatandaşları balığa ilgisi çok iyiydi. 2 saatte tamamını sattım" diye konuştu. (DHA)

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Orkinos orkinos balığı Denizli izmir

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