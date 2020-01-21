450 kiloluk 'Pakistanlı Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!

27 yaşındaki Arbab Khizer Hayat bugüne kadar 300'e yakın eş adayını reddetmiş durumda. Zira kendisi yaklaşık 450 kilo olduğu için 100 kilonun altındaki kadınlar için hayati tehlike oluşturduğunu düşünüyor.

Pakistanlı Hulk'un ayrıca boy için de bazı kriterleri var. Hulk eşinin yanında iri görünmesini ve en az 1,80 olmasını istiyor.

GÜNDE 36 YUMURTA YİYOR

İri kıyım vücut geliştirme sporcusu ağır bir programla besleniyor. Günde en az 36 yumurta yiyen adam 10 bin kalori alıyor. Aynı zamanda günde üç kilo et yiyen adam 5 litre süt içiyor.

Ergenliğinde kilo almaya başlayan adam bu durumu avantaja çevirmek için vücut geliştirmeye merak salmış!

Genç sporcu "Ailem evlenmemi istiyor. Torun istiyorlar. Ancak ben kendime uygun adayı bulamıyorum. Son yedi yıldır umutsuzca aşkı arıyorum. 200-300 adayla görüştüm ancak hepsi ortalama kilodaydı. Benim aşırı kilolu bir kadına ihtiyacım var onu incitmemek için. Ama benimle evlenmek isteyen tüm kadınlar çok zayıf" diyor.

