HABER

450 metre yükseklikteki cam terasa ziyaretçi ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 450 metre yükseklikte inşa edilen cam teras, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Çatak Kanyonu üzerine inşa edilen cam teras, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri oldu.

Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan kanyondaki cam terası ziyaret eden tatilcilerin çoğu, yüksekliği nedeniyle terasa çıkarken tedirginlik yaşıyor.

Yaklaşık 450 metre yüksekteki cam terasta kanyonun 7 kilometrelik bölümüyle Devrekani Çayı'nı izlemek mümkün oluyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken cam terastan manzarayı izleyenlerden Ersin Bütün, AA muhabirine İstanbul'dan geldiğini, cam terasa ilk defa çıktığını söyledi. Bütün, "Manzara çok güzel, herkesin gelmesini tavsiye ederim." dedi.

Mehmet Bütün ise cam terasa çıkarken biraz korktuğunu ancak manzaranın çok güzel olduğunu vurguladı.

Ölmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtuÖlmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtu
Candan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturduCandan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturdu
Bu dondurmanın bir topu 100 liraBu dondurmanın bir topu 100 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azdavay cam teras KASTAMONU yükseklik

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.