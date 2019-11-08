HABER

450 öğrenci bir araya geldi, "LÖSEV hayat verir" yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 15:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Selçuk ilçesinde 450 öğrenci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya gelerek hep birlikte, "LÖSEV Hayat Verir" yazdı.

İzmir’in Selçuk ilçesinde 450 öğrenci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya gelerek hep birlikte, "LÖSEV Hayat Verir" yazdı. Öğrencilerin bu koreografisi ayakta alkışlandı.
Selçuk ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Okulun bahçesinde yapılan etkinlikte 450 öğrenci, "LÖSEV Hayat Verir" şeklinde yazı yazdı. Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) dikkat çeken öğrencilerin bu koreografisi ayakta alkışlandı. Öğrencilerin, etkinlik için bazılarının saçlarını kazıtmaları ise dikkat çekti.
Selçuk Belediyesi adına verilen hediyelerle lösemili çocuklara destek veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de etkinliğe katıldı. Lösemili çocukların tedavi sürecinde yaşadıklarına dikkat çeken Sengel, LÖSEV’E destek olunması çağrısı da yaptı.
Etkinliğe ayrıca, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serkan Kütükçü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Özlü, Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Acar, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
LÖSEV İzmir Şubesi Aile Komitesi Başkanı Emine Bulut da, etkinliğe katılanlar arasında yer aldı.

Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı! Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı!
Özel çocuklar, Aksaray'a sessiz kalmadıÖzel çocuklar, Aksaray'a sessiz kalmadı
İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdiİşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Süper mini şortu eleştirilince...

Süper mini şortu eleştirilince...

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Yargıtay cezaları onadı! Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay cezaları onadı! 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte salavat faziletleri

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir?

PKK'ya bir darbe daha! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan net mesaj: Devam edeceğiz!

Son dakika: Süleyman Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.