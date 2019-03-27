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450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:32 | Son Güncelleme

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde restorasyonu tamamlanan 450 yıllık Dabakhane Mescidi’nde 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı.Harput’un tarihi mirasını canlandırmak için Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından projelendirilen 17.

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde restorasyonu tamamlanan 450 yıllık Dabakhane Mescidi’nde 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı.
Harput’un tarihi mirasını canlandırmak için Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından projelendirilen 17. yüzyıla ait Dabakhane Mescidi’nin restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı. Harput Kalesi’nin kuzeydoğusunda yer alan ve dönemin İpek Yolu güzergahında bulunan 450 yıllık tarihi mescitte 119 yıldan sonra ilk ezan bugün okunarak, ilk namaz Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından kıldırıldı.
Harput’ta tarihi bir güne şahitlik yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Yanılmaz, “Harput bizim kadim bir kentimiz. 4 bin yıllık medeniyetler birikiminin olduğu bir kent. Dolayısıyla burada yapılan her restorasyon çalışması Harput’u geçmişinden geleceğe taşıyacak olan en önemli çalışmadır. Biz 5 yıllık süre içerisinden Harput’un restorasyon, restitüsyon ve röleve çalışmaları üzerinde bir çok ciddi çalışmalara imza attık. İnşallah önümüzdeki süreçte de Harput, devamlı gelişen, büyüyen ve o tarihi misyonuna kavuşan bir yer olarak hizmete devam edecek. Tabii Harput’ta bu 5 yıllık süre içerisinde yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi ise UNESCO’nun Dünya Geçici Miras Listesi’ne girmesidir. Harput’ta 1 yıllık bir çalışma içerisinde Harput’un UNESCO’nun Dünya Geçici Miras Listesi’ni temin ettik” dedi.
Hedefin 2023 yılında Harput’u UNESCO’nun Dünya Kalıcı Miras Listesi’ne sokmak olduğunu aktaran Başkan Yanılmaz, “Dabakhane Mescidi yaklaşık 450 yıllık bir mescit. Ancak bin 900’lü yıllardan sonra burası yıkılmış, kendi haline terk edilmiş ve ibadete kapalı olan bir yer olarak hayatını sürdürüyordu. Tamamen yok olmaya mahkum duruma gelmişti. Sadece hilal şeklinde bir duvarı kalmıştı. Biz Elazığ Belediyesi olarak buranın projesini hazırladık. İlgili kurumlar onaylattırdık ve restorasyon çalışmasını da yaptık, bitirdik. 119 yıl sonra inşallah bu mescitte yeniden namaz kılmaya başlayacağız. Namaz berekettir ve bizim inancımızın o mekana vurmuş olduğu mühürdür. 119 yıl sonra Dabakhane Mescidi’nden yeninden namaz kılmak ve burayı yeninde ibadete açmanın gururunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 31 Mart’tan sonra da AK Parti belediyeciliği Elazığ’da devam edecek. Harput’ta bizim planlarını yaptığımız ve yürüttüğümüz hizmetler aynı hızla devam edecek” diye konuştu.

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı

450 yıllık mescitte 119 yıl aradan sonra ilk namaz kılındı
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