454 kilo eroinin ele geçirildiği operasyonda, şebeke lideri İsviçre'de yakalandı

ANKARA, (DHA)- EDİRNE Kapıkule Gümrük Sahası'nda geçen ay 454 kilogram 38 gram eroinin ele geçirildiği operasyon kapsamında, uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu iddia edilen O.S., İsviçre'nin Zürih Havalimanı'nda yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince ocak ayında Kapıkule Gümrük Sahası'nda yapılan operasyonda, 454 kilogram 38 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ihraç etme ve kaçakçılık girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Türk vatandaşı O.S.'nin, söz konusu kaçakçılığın organizatörü ve lideri olduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu saptanan O.S. hakkında arama kaydı oluşturuldu.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi'nce, irtibat görevlileri ve yurt dışındaki bağlantılar bilgilendirilerek O.S.'nin yer değiştirme ihtimali bulunduğu belirtildi ve şüphelinin görülmesi durumunda bilgi verilmesi istendi. Ayrıca O.S.'nin pasaportuna 'tahdit' konularak konum değiştirmesinin önüne geçildi.
ZÜRİH HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI
Uyarı notunun diğer ülkelere iletilmesinin ardından, pasaportu iptal olan O.S., Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitmek üzere Zürih Havalimanı'na geldiği sırada gözaltına alındı. İsviçre Gümrük İdaresi ile paylaşılan kapsamlı bilgi ve belgeler doğrultusunda O.S., İstanbul uçağına bindirilerek Türkiye'ye getirildi.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçak kapısında teslim alınan uyuşturucu şebekesi lideri O.S., Kapıkule Gümrük Sahası'nda bulunan Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne götürüldü. O.S., buradaki işlemleri ardından sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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