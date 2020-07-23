45'nci kattan yola sandalye fırlatan internet fenomenine 2.000 dolar ceza

Kanada'nın Toronto kentinde geçen yıl 45'inci kattaki bir dairenin balkonundan işlek bir otoyola sandalye fırlatan Marcella Zoia adlı kişi, başkalarının hayatını tehlikeye atmak suçundan yargılandığı davada 2.000 dolar cezaya çarptırıldı.

Yargıç, 20 yaşındaki Zoia'nın 'rehabilite olma potansiyeli bulunduğunu' söyleyerek savcılığın hapis talebini reddetti.

Zoia'nın ayrıca iki yıl denetim altında tutulması, 150 saat toplum hizmeti yapması ve sosyal medya kullanma dersi alması kararlaştırdı.

Geçen yıl Şubat ayında meydana gelen olayda sandalye, kaldırımda bebek arabalı bir kadının yakınına düşmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İnternet üzerinden yapılan duruşmada, Zoia mahkemeden özür diledi, "Üzgünüm. Aptalca bir şey yaptım. Yaptığım şey yüzünden birçok insan zarar görebilirdi. Olgun davranmadım, aptalca bir şey yaptım" dedi.

Avukatı: Alkol sorunu vardı

Avukatı da Zoia'nın alkol sorunu olduğunu, sandalyeyi de alkolün etkisi altındayken fırlattığını, olaydan sonra okuldan atıldığını ve modellik sözleşmelerinin iptal edildiğini söyledi.