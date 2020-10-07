46 bin satır kod yazdı, yerli ve milli işletim sistemi geliştirdi

Aksoylu'nun, KOÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Becerikli danışmanlığında hazırladığı "Linux Çekirdeği ile Mobil İşletim Sistemi Geliştirilmesi" adlı proje, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Türkiye finallerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde üçüncülük ödülü kazanarak TEKNOFEST'te sergilendi. Aksoylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletim sistemi geliştirmek için çalıştığını belirterek bölüm bitirme projesi olarak Prof. Dr. Becerikli danışmanlığında Linux çekirdeğiyle işletim sistemi geliştirilmesi için çalışmayı yaptığını söyledi. TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na bu şekilde katıldıklarını ifade eden Aksoylu, daha sonra bunu işletim sistemini Unix tabana taşıdığını kaydetti. Aksoylu, bu sayede kapalı kaynak koda sahip işletim sistemi ürettiklerini belirterek şöyle devam etti: "Türkiye'de ilk kapalı kaynak koda sahip. Bunun önemi, kodları kimseyle paylaşmak zorunda değiliz. Ticari olarak paylaşılabilir. Örneğin, Mac'in işletim sistemi Mac OS X, tıpkı bizim gibi kapalı kaynak kodlu Unix kullanıyor. Normalde bu 10 aylık bir emek ama 8 aylık çalışma var. Araştırma projem dokümandı 80 sayfalık bir tez, 80 sayfa da başka bir tez yazdım. Araştırma yazarken bir yandan kod yazdık bir yandan da tasarımıyla uğraştım. Kaç satır kod yazdığımı öğrenmek için de bir program yazdım. Yaptığım işletim sistemi için 46 bin satır kod yazmışım."

''TAMAMEN DIŞA BAĞIMLILIKTAN BİZİ SOYUTLAYAN BİR İŞLETİM SİSTEMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'' Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini fırsata çevirerek, eve kapanıp çalıştığını belirten Aksoylu, günde en az 8 saat kod yazdığını söyledi. Aksoylu, kod yazımı dışında da günde 6 saat araştırma yaptığını belirterek şöyle devam etti: "Bilmediğiniz bir kodu yazamazsınız. Hatta yazdığım kodun en az 3 katı da kaynak okudum. Windows ve Mac gibi kendi ara yüzümüzü tasarladım. Bu işletim sisteminin kendine ait uygulama menüsü var, kendine ait uygulama programı var, hatta Google Play Store gibi uygulama marketi de var. Tamamen dışa bağımlılıktan bizi soyutlayan bir işletim sistemiyle karşı karşıyayız çünkü kendi marketine sahip olduğu için ileride bizim geliştireceğimiz bir platformla diğer yazılım geliştiriciler bu platforma uygulama geliştirip markete koyabilecek. Sistem market dışındaki uygulamaları desteklemediği için tamamen dıştan yalıtılmış, dışarıya veri alıp göndermeyen bir işletim sistemi. Dışarıdan uygulama indirip kuramadığınız için drojenlerin de yüzde 80'i bu yolla bulaştığı için hacklenme anlamında koruma sağlıyor."

Mac ve Windows bilgisayarlarda sistemin çalışabildiğini ifade eden Aksoylu, geliştirdiği sistemin Unix tabanlı çekirdeği olduğu için kredi kartı büyüklüğündeki gömülü bilgisayarda dahi kendi ara yüzüyle çalışabildiğini söyledi. "BİZİM İŞLETİM SİSTEMİMİZİ KULLANMAK İSTEYEN BİRKAÇ BELEDİYEYLE GÖRÜŞÜYORUZ'' Aksoylu, şu anki ara yüzü ofis, iş ve multimedyada kullanmak amacıyla yaptığını dile getirerek şunları kaydetti: "Geliştirdiğimiz işletim sistemi basit, sadelik güzelliktir. Biz Türk Windows'u, Türk Apple'ı olmak istiyoruz, buna 'kızıl elma' da diyebiliriz. Türkiye'de kapalı kaynak kodlu kendi sistemlerimizin, stratejik noktalar, askeri sistemler ve ofis bilgisayarları gibi birçok alanda kullanılabilecek bir sistem olmasını amaçlıyoruz. Zaten şu anda bizim işletim sistemimizi kullanmak isteyen birkaç belediyeyle görüşüyoruz. Bu anlamda işletim sistemimizi denemek, geliştirmek ve bize katılmak isteyen herkesi bekliyoruz." Aksoylu, işletim sistemini dışarıdan almayarak dövizin yurt içinde kalmasının sağlanabileceğini anlatarak, hem ekonomik hem de güvenlik açısından yerli işletim sisteminin önemine işaret etti.