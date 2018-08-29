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46. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 21:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin halk oyunları ekiplerinin de katıldığı festival, kortej yürüyüşü ile başladı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, "46. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı.

Arhavi Kaymakamlığı ve Arhavi Belediye Başkanlığınca organize edilen festival kapsamında ilçe merkezinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Buradaki programın ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Arhavi Kaymakamı Hasan Ongu, Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, diğer ilgililer, halk oyunları ekipleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, festival alanında sona erdi.

Arhavi Gösteri Merkezinde düzenlenen "Ülke Tanıtım Gecesi"nde, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Kıbrıs, Polonya, Gürcistan, Rusya ve Hindistan'dan gelen halk oyunları ekipleri sahne aldı.

Etkinlikler kapsamında aynı merkezde, Karma Sergi ve El Sanatları Fuarı da açıldı.

Arhavi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün kurslarına katılan kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezen Ongu ve Hekimoğlu, ilgililerden bilgi aldı.

Ongu ve Hekimoğlu, aynı alanda Arhavi Turizm Derneği tarafından atmaca tanıtımına ilişkin hazırlanan standı da gezdi.

Çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı festival, 2 Eylül'de sona erecek.

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Artvin kortej yürüyüşü Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali

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