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46 yaşında okuma yazma öğrendi, ilk mektubunun teması ‘kadınlar’ oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

Marmaris’te yaşayan Söylemez Türkoğlu, 46 yaşında okuma yazma öğrendi.

46 yaşında okuma yazma öğrendi, ilk mektubunun teması ‘kadınlar’ oldu

Marmaris’te yaşayan Söylemez Türkoğlu, 46 yaşında okuma yazma öğrendi. Beş çocuk annesi ve iki torun sahibi olan Türkoğlu, ‘kadın’ temalı ilk mektubunu İlçe Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan’a yazdı.
Marmaris’te yaşayan Söylemez Türkoğlu, 46 yaşında okuma yazma öğrendi. Beş çocuk annesi ve iki torun sahibi olan Türkoğlu, ilk mektubunu Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan’a yazdı. Yazdığı mektubu da ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ arifesinde kendi elleriyle Aldoğan’a verdi. Aldoğan’ın makamında gerçekleşen buluşma samimi bir ortamda gerçekleşti. Aldoğan mektubu okuduktan sonra Türkoğlu’na teşekkür ederek gösterdiği azimden dolayı teşekkür etti. Okuma yazmayı öğrenmek için yaşın çok önemli olmadığını söyleyen Türkoğlu, “Okuma yazma öğrenmek istedim. Züleyha hanım ve Sinan hocam yardımcı olmalarıyla okuma yazma öğrendim. Ama yazmaya gelince biraz karıştırıyorum. İnşallah onu da düzelteceğim. Okuma yazma öğrenmek isteyenler zaman ne kadar geç olursa olsun, hiç çekinmeden hemen başlasınlar. Ben çocukken hep isterdim mektup okuyayım, bir araba sahibi olayım. İçimden geldiği gibi Züleyha hanıma yazmak istedim” dedi.
Türkoğlu’nun kısa bir sürede okuma yazmayı öğrendiğini belirten Çetibeli İlkokulu Müdür Yardımcısı Sinan Gürpınar ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu ‘okuma yazma seferberliği’ ile mahallemizde bir alan taraması yaptık. Tarama sonrası birkaç öğrenciye ulaştık. Öğrencilerimizden Söylemez Türkoğlu azmiyle, gayretiyle çok kısa sürede okuma yazmayı öğrendi. Okuma yazmaya geçtiği için İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Züleyha Aldoğan’a ‘Kadınlar Günü’ temalı bir mektup yazmak istedik” dedi.

46 yaşında okuma yazma öğrendi, ilk mektubunun teması ‘kadınlar’ oldu

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