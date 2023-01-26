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  4. 46 yaşındaki Burcu Esmersoy çılgın küvet pozlarıyla takipçilerini büyüledi

46 yaşındaki Burcu Esmersoy çılgın küvet pozlarıyla takipçilerini büyüledi

26.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnızca kariyeriyle değil, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de parmakla gösterilen Burcu Esmersoy, Instagram hesabından paylaştığı muzip küvet pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

46 yaşındaki Burcu Esmersoy çılgın küvet pozlarıyla takipçilerini büyüledi

Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Esmersoy, siyah bodysiyle banyo pozları verdi. Burcu Esmersoy'un iddialı karelerine takipçileri kayıtsız kalamadı.

46 yaşındaki Burcu Esmersoy çılgın küvet pozlarıyla kendine hayran bıraktı

Burcu Esmersoy'un ses getiren paylaşımına ''Gitmeyen güzelliğinin sırrı var mı?'' ve ''Tarifsiz bir aşk benimkisi'' gibi hayranlık belirten yorumlar yapıldı.

46 yaşındaki Burcu Esmersoy çılgın küvet pozlarıyla kendine hayran bıraktı

Burcu Esmersoy, banyo pozlarına ''Boydy vardı, çektik'' notunu düştü.

46 yaşındaki Burcu Esmersoy çılgın küvet pozlarıyla kendine hayran bıraktı

Turizm işletmeciliği bölümünü bitirdikten sonra New York'ta spor bilimleri üzerine eğitim alan Esmersoy, CNN Türk'te dış haber editörlüğü ve spor spikerliği yaptı.

46 yaşındaki Burcu Esmersoy çılgın küvet pozlarıyla takipçilerini büyüledi

Ver Fırına, Komedi Türkiye, Dünya Güzellerim, Popstar gibi programlarda sunucu olarak izleyici karşısına çıktı.

46 yaşındaki Burcu Esmersoy çılgın küvet pozlarıyla takipçilerini büyüledi

Özel hayatıyla da dikkat çeken Burcu Esmersoy, çerkes kökenli bir ailenin kızı.

46 yaşındaki Burcu Esmersoy çılgın küvet pozlarıyla takipçilerini büyüledi

2006 yılında İtalyan aşkı Massimo Cusimano ile evlenen yıldız, 2 yıl sonra boşanmıştı.

46 yaşındaki Burcu Esmersoy çılgın küvet pozlarıyla takipçilerini büyüledi


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