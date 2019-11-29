46 yaşındaki kadını zorla otomobile bindirip kaçıran 3 kişi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 46 yaşındaki kadını zorla otomobile bindirip kaçıran 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Kadını evlenmek için kaçıran şüpheli ile 2 arkadaşı tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tolsak Mahallesi Kayabaşı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Sabriye A. (46) kendisine ait bahçede zeytin topladığı sırada Mahmut D. (38), Yaşar Y. (54) ve Ahmet T. (48) tarafından plakası belirtilmeyen otomobile bindirilerek zorla kaçırıldı. Olayın ardından harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası 3 şüphelinin aynı otomobille Antalya’nın Gazipaşa ilçesine gittiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa’nın Aydın Mahallesi’ndeki bir eve baskın düzenledi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreste bulunan kadın ise ailesine teslim edildi. Şüphelilerden Mahmut D. kadını evlenmek için kaçırdıklarını itiraf etti. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

