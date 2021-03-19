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  4. 46 yaşındaki yıldız oyuncu Drew Barrymore sokakta yalın ayak dolaştı

46 yaşındaki yıldız oyuncu Drew Barrymore sokakta yalın ayak dolaştı

19.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Drew Barrymore, New York sokaklarında yalın ayak yürürken görüntülendi. Koronavirüse karşı maske önlemini alan yıldız oyuncunun hijyen olmayan yolda ayakkabısız yürümesine kimse anlam veremedi.

46 yaşındaki yıldız oyuncu Drew Barrymore sokakta yalın ayak dolaştı

Charlie'nin Melekleri ile ismini unutulmaz aktrisleri arasına yazdıran ünlü oyuncu Drew Barrymore, New York City'deki evinden çıkarken görüntülendi.

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Soğuk havaya rağmen üzerinde gri eşofmanları ile sokağa çıkan yıldız oyuncun tek eksiği montu değildi.

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46 yaşındaki yıldız oyuncu sokakta uzun süre ayakkabısız dolaştı.

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Oyuncu ayakkabısızdı ancak koronavirüse karşı pembe bir yüz maskesi takarak önlem aldı.

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Başarılı oyuncuyu bu halde görenler kısa süreli bir şaşkınlık yaşasalar da yollarına devam etti.

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Amerika
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