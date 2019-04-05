46 yıllık muhtar, bu kez kazanamadı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde Gazi Mahallesi'nin 46 yıl muhtarlığını yapan Tahir Taner (75), tekrar aday olduğu seçimde bu kez muhtarlığı kaybetti.

Babadağ ilçesinin Gazi Mahallesi'nde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde 6 kişi muhtarlık için aday oldu. Gazi Mahallesi'nin 46 yıl muhtarlığını yapan Tahir Taner de seçimde tekrar muhtar olmak için aday oldu. Mahallede 3 sandığın kurulduğu seçim sonrası Taner 117 oy alırken, rakibi kasaplık yapan Ahmet Çetin (40) ise 251 oy aldı. 46 yıllık muhtarı deviren Çetin, "İdarecilik, yöneticilik anlayışı ile mahallenin ve mahalle halkının hizmetindeyim" dedi.

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