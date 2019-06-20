HABER

46’ncı 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 00:02 | Son Güncelleme

MERSİN’in Silifke ilçesinde, bu yıl 46’ncısı düzenlenen 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' törenle başladı.

46’ncı 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' başladı

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde, bu yıl 46’ncısı düzenlenen 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' törenle başladı.
Mersin'de, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler kapsamında, Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kaymakam Şevket Cinbir, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, oda başkanları, STK temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar, stadyumdan Anıt Meydanı’na kadar kortej eşliğinde yürüdü. Yol boyunca alkışlarla desteklenen kortejde İzmir Marşı söylendi.
Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Türkiye’de 46 yıldır aralıksız kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’nin diğer festivallerden farkı, ülke içerisinde kutlanan 3’üncü büyük festival olmasıdır. Bu yıl kutlamayı hedeflediğimiz festival etkinliklerimiz arasında masa tenisi, satranç ve futbol turnuvaları, amatör ses yarışması, sanatçı konserleri, batırık ve yoğurt yarışması yer almaktadır" dedi.
Kaymakam Şevket Cinbir ise daha önceki organizasyonlara katkı sunanlara teşekkür ederek festivalin hayırlı olmasını diledi.
Protokol üyeleri konuşmaların ardından 3 pare top atışı eşliğinde festivalin açılış kurdelesini kesti. Törende dans gruplarının gösterisi de büyük beğeni topladı. Festival 23 Haziran'da sona erecek.

FOTOĞRAFLI

46’ncı 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' başladı46’ncı 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' başladı46’ncı 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' başladı

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtuErmenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu
Konya'da selde mahsur kalan 8 kişi AFAD tarafından kurtarıldıKonya'da selde mahsur kalan 8 kişi AFAD tarafından kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Demirtaş telekonferansla bağlandı, kendini böyle savundu! Karar verildi

Demirtaş telekonferansla bağlandı, kendini böyle savundu! Karar verildi

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.