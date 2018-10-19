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47 gram ağırlığında, yarım santim kalınlığında, kredi kartı büyüklüğünde

19.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

Japonya'nın en büyük telekomünikasyon firmalarından NTT Docomo, 5,3 milimetre kalınlığında bir telefonun ülkede önümüzdeki ay piyasaya çıkacağını duyurdu. 4G destekli telefon kredi kartı büyüklüğünde ve böylece cüzdanların kredi kartı ceplerine sığabiliyor.

47 gram ağırlığında, yarım santim kalınlığında, kredi kartı büyüklüğünde

Yeni telefon, büyük akıllı telefonlara sahip olan ve ikinci bir küçük telefon taşıyan kişilerin sayısının artması sonucu piyasaya sürülecek.

47 gram ağırlığındaki telefonun ekranı da elektronik kitap okuyuculardaki gibi e-kağıt teknolojisine sahip.

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Yalnızca arama, mesaj gönderme ve internet tarayıcısı özelliklerine sahip olan cihaza harici bir uygulama yüklenemiyor.

Telefonda kamera da bulunmuyor.

Card Ketai KY-01L adlı telefon, elektronik firması Kyocera tarafından üretilecek.

FİYATI YAKLAŞIK 1610 TL

NTT Docomo, telefonun basit ve taşıması kolay bir cihaz olmasını öne çıkartıyor.

Şirket bunun dünyanın en ince telefonu olduğunu söylese de 2014 yılında üretilen Oppo R5 modeli 4,85 milimetre, aynı yıl piyasaya sürülen Vivo X5 Max de 4,75 milimetre kalınlığa sahipti.

KY-01L'nin fiyatı 32 bin yen (yaklaşık 1610 TL) olacak.

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CSS Insight araştırma şirketinin başanalisti, "Yedek telefon denen bu telefonlar, şirketlerin doygun bir pazarda yeni satış imkanları bulma arzusunu yansıtıyor" diyor ve ekliyor:

"Küçük yedek telefonlar kağıt üzerinde iyi birer fikir gibi gözükse de dezavantajları var. Bunları almak isteyen tüketicilerin kendi telefonlarına ek olarak birer telefon parası ve tarife ücreti daha ödemesi gerekiyor."

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Japonya kredi kartı NTT Docomo cep telefonu 5,3 milimetre Kyocera

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