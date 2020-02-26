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  4. 47 hasta Ankara'da karantinaya alınmıştı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

47 hasta Ankara'da karantinaya alınmıştı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 00:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’dan Ankara’ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde karantinaya alınan 47 kişinin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak için hastaneyi ziyaret etti. Burada açıklama yapan Bakan Koca, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı." ifadelerini kullandı.

47 hasta Ankara'da karantinaya alınmıştı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yolcular ayrı odalarda takip ediliyor. 38 derecenin üzerinde olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını, 4 kişinin öksürük bulgularının olduğunu ancak ateşlerinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar koronavirüs tespit edilmedi. Yarın bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapmış oluruz. Şu ana kadar vakaların 3'te 2'si bitti. Kalanların da kontrollerinin takip edildiğini söylemek istiyorum. Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı."

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi koronavirüs

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