47 hasta Ankara'da karantinaya alınmıştı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yolcular ayrı odalarda takip ediliyor. 38 derecenin üzerinde olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını, 4 kişinin öksürük bulgularının olduğunu ancak ateşlerinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar koronavirüs tespit edilmedi. Yarın bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapmış oluruz. Şu ana kadar vakaların 3'te 2'si bitti. Kalanların da kontrollerinin takip edildiğini söylemek istiyorum. Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı."

