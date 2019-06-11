"47. İstanbul Müzik Festivali" başladı

"Kentimizin en köklü klasik müzik etkinliği olan bu festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, 1973 yılından bu yana, kesintisiz olarak sürdürüyoruz. İstanbul'un sanat yaşamını zenginleştirmek, dünya kültür birikimine katkıda bulunmak ve gençlere destek olabilmek, her zaman en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Verdiğimiz eser siparişleriyle dünya kültür birikimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yıl da festivalde Zeynep Gedizlioğlu'nun ve Alexander Tchaikovsky'nin yeni eserlerini dinlemek için sabırsızlanıyoruz."

Şehrin tarihi mekanlarında düzenlenen konserlerin İstanbul'un kültürel zenginliğini göz önüne sereceğini ve her yaştan müziksevere hitap eden ücretsiz hafta sonu etkinlikleriyle festivalin geniş kitlelere ulaşacağını belirten Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

İKSV'nin projelerine ve çalışmalarına değinen Eczacıbaşı, "Vakfımızın ve festivalimizin ellinci yılına yaklaşırken, geçmiş başarılarımız bize gurur, geleceğe dair hedef ve hayallerimizse bize umut ve heyecan veriyor. Tüm bunları mümkün kılan siz izleyicilerimize, sanatçılarımıza ve destekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. 47. İstanbul Müzik Festivali'nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, katkıları için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ve festivale verdiği değer ve destek için festival sponsorumuz ECA Presdöküm Sanayi AŞ'ye de içten teşekkürlerimizi sunuyorum." şeklinde konuştu.

- "Yüz yıl sonrasının da aydınlık olmasını hedefliyoruz"

Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve ECA Presdöküm Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen de sanatla, sanatçıyla ve sanatseverlerle bir arada olmanın, güzelliklere yer açmanın ve sanatın gelişimini desteklemenin temel ilkeleri arasında olduğunu ifade etti.

Sanatın, iyinin ve güzelliğin temelinin eğitimle atıldığını vurgulayan, Akçen, "Sadece bugünün değil, yüz yıl sonrasının da aydınlık olmasını hedefliyoruz. İşte bu yüzdendir ki var oluş felsefemizde en büyük pay eğitimin." dedi.