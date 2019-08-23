47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı

VAN (\u0130HA) \n \nB\u00fcy\u00fckada\u2019da bitkin d\u00fc\u015fen at\u0131 zorla yerinden kald\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131!Gaziantep'te h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011fa 2 tutuklama\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "\u0130\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda 22 A\u011fustos\u2019ta Mardin\u2019in Savur il\u00e7e k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ve \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce ger\u00e7ekle\u015ftirilen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 5 ter\u00f6ristten 1\u2019inin Ter\u00f6rden Arananlar L
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