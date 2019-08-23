HABER

47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

VAN (İHA)

47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı

VAN (İHA)

47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı

47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı

Büyükada’da bitkin düşen atı zorla yerinden kaldırmaya çalıştı!Büyükada’da bitkin düşen atı zorla yerinden kaldırmaya çalıştı!
Gaziantep'te hırsızlığa 2 tutuklamaGaziantep'te hırsızlığa 2 tutuklama
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 22 Ağustos’ta Mardin’in Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1’inin Terörden Arananlar Lİçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 22 Ağustos’ta Mardin’in Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1’inin Terörden Arananlar L
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.