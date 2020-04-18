HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 47 sığınmacı çocuk Almanya’da

47 sığınmacı çocuk Almanya’da

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Refakatçisi bulunmayan çocuklardan oluşan ilk kafile, Yunanistan’daki kamplardan tahliye edilerek Almanya’ya ulaştı.

47 sığınmacı çocuk Almanya’da

Çocuklar iki hafta karantinada kalacak.Refakatçisi olmayan 47 sığınmacı çocuktan oluşan kafile, Yunanistan’daki mülteci kamplarından Almanya’nın Hannover kentine getirildi.

Atina’dan yola çıkmadan önce koronavirüs testine tabi tutulan çocuklar, salgına yönelik tedbirler kapsamında Osnabrück’te 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Sığınmacı çocuklar, bu uygulamanın ardından Almanya’nın farklı bölgelerine gönderilecek.

Sığınmacı kafilesinde 42 çocuk ve 5 genç yer alıyor. Afganistan, Suriye ve Eritre kökenli olan çocukların beşini kız çocukları oluşturuyor. Çocuklar arasında ailesi Almanya’da olanlar da var.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Koronavirüs krizine rağmen refakatçisi olmayan çocuklardan oluşan ilk grubu aldığımız için memnuniyet duyuyorum" dedi. Çocukların tahliyesinin Avrupalı ortakların aylar süren hazırlığı ve yoğun temaslarının bir sonucu olduğuna dikkat çeken Seehofer, diğer ülkelerin de sığınmacı çocuklara kucak açması konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

Miçotakis uygulamadan memnun

Atina’dan ayrılırken çocuklarla bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis de, "Savaştan kaçan çocukların durumu hakkında diğer Avrupa ülkelerinin hassas davranması için Yunan hükümeti çaba sarf etti. Bu programın nihayet uygulanıyor olmasından memnunum" dedi. Miçotakis gelecek aylarda bin 500 çocuğun daha ülkeden ayrılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Avrupa’da yeni bir hayata başlaması hedeflenen çocuklar Yunanistan’ın Midilli, Sisam ve Sakız adalarındaki mülteci kamplarında yaşıyordu. Kapasitesini aşan bu kamplar, insan hakları örgütleri tarafından sıkça çocuklar için uygun olmamakla eleştiriliyor.

Mart ayı başında varılan uzlaşı çerçevesinde İsviçre’nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Portekiz, Lüksemburg ve Litvanya toplam bin 600 sığınmacı çocuk ve genci alma taahhüdünde bulunmuştu. Almanya da bu bağlamda, sığınmacı kamplarında yaşayan 350 çocuğu ülkesine kabul etme sözü vermişti. 12 çocuktan oluşan ilk kafile ise, geçtiğimiz çarşamba günü Lüksemburg’a ulaşmıştı.

Refakatçisi olmayan çocukların Avrupa’ya getirilme sürecinin koordinasyonunu AB Komisyonu üstleniyor. Çocukların yeniden yerleştirme sürecinde ise söz konusu ülkelere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa İltica Destek Birimi (EASO) destek verecek.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Nisan itibarıyla Yunanistan’da 5 bin 200 refakatçisi olmayan çocuk, ailelerine kavuşma gibi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

dpa,AP / ÖA,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
İran ve İspanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyorİran ve İspanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı

En Çok Okunan Haberler

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj

Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Diğer Haberler
ABD'nin New York kentinde polise ‘koronavirüslü’ saldırı

New York'ta polise ‘koronavirüslü’ saldırı

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 73, İspanya'da 565 kişi öldü

İran ve İspanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı

Japonya'da şiddetli deprem!

Libya'da hareketlilik! Hafter'in 'kalesi'ne operasyon başladı

Hafter'in 'kalesi'ne operasyon başladı

Çin’de 27 koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'de yeni vakalar tespit edildi

NASA 10 yıl sonra ilk kez ABD topraklarından uzaya astronot gönderebilecek

ABD'de 10 yıl sonra ilk! NASA...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.