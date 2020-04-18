47 sığınmacı çocuk Almanya’da

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Koronavirüs krizine rağmen refakatçisi olmayan çocuklardan oluşan ilk grubu aldığımız için memnuniyet duyuyorum" dedi. Çocukların tahliyesinin Avrupalı ortakların aylar süren hazırlığı ve yoğun temaslarının bir sonucu olduğuna dikkat çeken Seehofer, diğer ülkelerin de sığınmacı çocuklara kucak açması konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

Sığınmacı kafilesinde 42 çocuk ve 5 genç yer alıyor. Afganistan, Suriye ve Eritre kökenli olan çocukların beşini kız çocukları oluşturuyor. Çocuklar arasında ailesi Almanya’da olanlar da var.

Çocuklar iki hafta karantinada kalacak.Refakatçisi olmayan 47 sığınmacı çocuktan oluşan kafile, Yunanistan’daki mülteci kamplarından Almanya’nın Hannover kentine getirildi.

Miçotakis uygulamadan memnun

Atina’dan ayrılırken çocuklarla bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis de, "Savaştan kaçan çocukların durumu hakkında diğer Avrupa ülkelerinin hassas davranması için Yunan hükümeti çaba sarf etti. Bu programın nihayet uygulanıyor olmasından memnunum" dedi. Miçotakis gelecek aylarda bin 500 çocuğun daha ülkeden ayrılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Avrupa’da yeni bir hayata başlaması hedeflenen çocuklar Yunanistan’ın Midilli, Sisam ve Sakız adalarındaki mülteci kamplarında yaşıyordu. Kapasitesini aşan bu kamplar, insan hakları örgütleri tarafından sıkça çocuklar için uygun olmamakla eleştiriliyor.

Mart ayı başında varılan uzlaşı çerçevesinde İsviçre’nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Portekiz, Lüksemburg ve Litvanya toplam bin 600 sığınmacı çocuk ve genci alma taahhüdünde bulunmuştu. Almanya da bu bağlamda, sığınmacı kamplarında yaşayan 350 çocuğu ülkesine kabul etme sözü vermişti. 12 çocuktan oluşan ilk kafile ise, geçtiğimiz çarşamba günü Lüksemburg’a ulaşmıştı.