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47 ülkeden bin 100 çocuk İzmit'te buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 18:26 | Son Güncelleme

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 11'inci Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali çocukların kortej yürüyüşüyle başladı.

47 ülkeden bin 100 çocuk İzmit'te buluştu

Alişan KOYUNCU- Selda HatunTAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 11'inci Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali çocukların kortej yürüyüşüyle başladı. 47 ülkeden gelen bin 100 çocuk geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntülere sahne oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11'inci Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali bu sene 'Doğa ve Çevre' temasıyla çocukların kortej yürüyüşüyle başladı. Kültür Tepesi'nden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasının önüne geleneksel kıyafetleriyle yürüyen 47 ülkeden bin 100 çocuk renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüş boyunca halk danslarını sergileyen çocuklar ilgiyle izlenildi.
Dünya çocuklarının oluşturduğu yürüyüş kortejini belediye binasının bahçesinde karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu festival bizim için dünyanın geleceğine atılmış en kutlu tohumdur. Çünkü biz biliyoruz ki dünyanın geleceğini çocuklar yeniden inşa edecek. Geleceğin dünyası daha güzel olsun diye, onlar daha güzel şeyler yapacaklar ve biz bu tohumları bugünden yetiştiriyoruz. Her yıl bir konsept ile toplanıyoruz. Bu yılki konseptimiz doğa. Bizler istedik ki bu sene çocuklarımız doğa bilinciyle yetişsinler. Ana temamız doğa olmak üzere çocuklarımıza yine bir dünya eğlence hazırladık. Üç gün boyunca muhteşem eğlenceler sizi bekliyor. Bu eğlenceler esnasında yeni arkadaşlıklar kuracaksınız" dedi.

FOTOĞRAFLI

47 ülkeden bin 100 çocuk İzmit'te buluştu47 ülkeden bin 100 çocuk İzmit'te buluştu47 ülkeden bin 100 çocuk İzmit'te buluştu47 ülkeden bin 100 çocuk İzmit'te buluştu

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