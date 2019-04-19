47 ülkeden gelen yüzlerce çocuk, Kocaeli caddelerini şenlendirdi

Dünyanın 47 farklı ülkesinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali kapsamında Kocaeli’ye gelen bin 100 çocuğun oluşturduğu kortej, kentte renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene 11’incisini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafir çocukların gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı. İzmit ilçesinde bulunan Saat Kulesi’nden başlayıp Kocaeli Büyükşehir Hizmet Binası’nın önüne kadar geleneksel kıyafetleriyle Kocaelilileri selamlayan 47 ülkeden gelen yaklaşık bin 100 çocuk, Dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdi. Geleneksel kıyafetleri ile kortej yürüyüşünü gerçekleştiren dünya çocukları renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar ilgiyle takip etti

Renk, ırk, dil ayrımının olmadığı birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı kortej yürüyüşünde, 47 ülke çocukları geleneksel danslarıyla Kocaelilileri selamladı. Dünya çocuklarının kortejini kent merkezinde vatandaşların ilgiyle takip etti. Vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu yaşamak için gelen çocuklara alkışlarla eşlik ederken, cep telefonlarıyla bu ölümsüz anı kaydetmeyi ihmal etmedi.