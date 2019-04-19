47 ülkenin çocuklarından Vali Aksoy'a ziyaret

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında 47 ülkeden Kocaeli'ye gelen misafir çocuklar, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda düzenlenen ve "dünya çocuklarının" yöresel kıyafetleriyle katıldığı ziyaret, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dünya çocuklarının da katılmasının bu günü daha anlamlı kıldığını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Misafir çocuklara seslenen Aksoy, şunları söyledi:

"Buraya gelen tüm konuklarıma hoş geldiniz diyor ve Kocaeli'den güzel anılarla ayrılmalarını diliyorum. Ülkemizi ve Kocaeli'mizi bu kısa sürede biraz da olsa tanıma fırsatı bulacaklar. Bu ziyareti, ülkemizle ve bizim çocuklarımızla karşılıklı diyalog içerisinde farklı kültürleri bir araya getirerek yeni bir atmosfer yaratması ve dünya barışına da katkı sunması bakımından önemli görüyorum."