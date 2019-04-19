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47 ülkenin çocuklarından Vali Aksoy'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında 47 ülkeden Kocaeli'ye gelen misafir çocuklar, Vali Aksoy'a ziyarette bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında 47 ülkeden Kocaeli'ye gelen misafir çocuklar, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda düzenlenen ve "dünya çocuklarının" yöresel kıyafetleriyle katıldığı ziyaret, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dünya çocuklarının da katılmasının bu günü daha anlamlı kıldığını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Misafir çocuklara seslenen Aksoy, şunları söyledi:

"Buraya gelen tüm konuklarıma hoş geldiniz diyor ve Kocaeli'den güzel anılarla ayrılmalarını diliyorum. Ülkemizi ve Kocaeli'mizi bu kısa sürede biraz da olsa tanıma fırsatı bulacaklar. Bu ziyareti, ülkemizle ve bizim çocuklarımızla karşılıklı diyalog içerisinde farklı kültürleri bir araya getirerek yeni bir atmosfer yaratması ve dünya barışına da katkı sunması bakımından önemli görüyorum."

Kocaeli'nin, Asya ve Avrupa kıtalarının birleşme noktasında yer alan bir sanayi kenti olduğunu belirten Aksoy, çocuklara Kocaeli ve Türkiye ile ilgili güzel anılarla buradan ayrılmalarını temenni ettiğini aktardı.

Vali Aksoy, 23 Nisan'da dünyanın dört bir yanından gelen çocuklarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklardan ailelerine ve ülkelerine selam ve iyi dileklerini iletmelerini istedi.

Daha sonra çocuklar, yanlarında getirdikleri ve ülkelerini temsil eden hediyeleri Aksoy'a takdim etti.

Vali Aksoy da ziyaretçilerine hediyeler vererek, onlarla günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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23 Nisan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali VALI HUSEYIN AKSOY

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