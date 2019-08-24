HABER

47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 22:48 | Son Güncelleme

Festivalde yöresel yemek, fındık ayıklama ve odun kesme yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu

ARTVİN (AA) - Artvin'de, 47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen yöresel yemek ve yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Kent merkezinde gerçekleşen yarışmalarda hamsili ekmek ve Laz böreği ile çeşitli yöresel yemekler yarıştı. En iyi yemekler model ve oyuncu Eylem Şenkal'ın de yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Festivalde aykırı hızarla odun kesme, dik hızar tahta biçme, dibekte mısır ayıklama ve fındık ayıklama yarışmaları da gerçekleştirildi. Yarışmacıların mücadeleleri eğlenceli anlar yaşattı.

Motosiklet akrobasi gösterisi de izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu tarafından verildi.

Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı
Türkiye’de her 100 kişiden 12’sinde silah varTürkiye’de her 100 kişiden 12’sinde silah var
Uşak’taki orman yangından 3 hektarlık alan zarar gördüUşak’taki orman yangından 3 hektarlık alan zarar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali yarışma yöresel yemek

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Dehşet evi! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! Trafikte dehşet saçtı

Feci kaza! Trafikte dehşet saçtı

24 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

3 milyon TL'nin sahibi belli oldu!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Samsun'da korkunç olay! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut'un ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Emine Bulut'un ailesine taziye telefonu

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.