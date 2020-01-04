MAGAZİN
  4. 47 yaşındaki Cameron Diaz anne oldu

47 yaşındaki Cameron Diaz anne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Yılın ilk haftasında Hollywood'dan sürpriz bir bebek haberi geldi. 2015'te evlenen 47 yaşındaki oyuncu Cameron Diaz ile 40 yaşındaki müzisyen eşi Benji Madden kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.

47 yaşındaki Cameron Diaz anne oldu

Uzun süredir kameraların uzağında olan Diaz, günlük hayatında da çok sık görüntülenmiyordu. Diaz ve Madden, geçtiğimiz cuma günü dünyaya gelen kızlarına Raddix adını verdiklerini belirtti. Cameron Diaz, mutlu haberi Instagam sayfasında paylaştığı bir metinde duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

❤️❤️❤️ @benjaminmadden

Cameron Diaz (@camerondiaz)'in paylaştığı bir gönderi ()

Diaz, Raddix'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacaklarını ve bu konuda daha fazla açıklama da yapmayacaklarını belirtti. Cameron Diaz, kendisinin ve kocası Benji Madden'ın aile hayatlarının gizliliğine önem verdiğini ve bunu korumaya kararlı olduklarını da duyurdu.

spl1334933_001

Cameron Diaz, 2014 yılında bir dergiye verdiği röportajda anne olmak için çok da heves taşımadığını belirtmişti. Ama görünüşe göre evlendikten sonra fikri değişti.

BGUS_1809110_001
Diaz ve Madden'ın evliliğinden altı ay sonra çifte yakın bir kaynak her ikisinin de bebek sahibi olmak için çok istekli olduklarını anlatmıştı.

spl1683167_005

Cameron Diaz'ın kocası Benji Madden, Good Charlotte adlı müzik grubunun üyelerinden. Madden'in ikizi Joel Madden da bir Hollywood ünlüsü olan Nicole Richie ile evli. Çiftin iki kız çocuğu var.

SPL5095898_006

Cameron Diaz, Nicole Richie ve eşlerini Benji ile Joel Madden mutlu bir kalabalık aile tablosu çiziyor. İki çift sık sık birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Fena dağıttı! Göğüslerini tutup... Fena dağıttı! Göğüslerini tutup...
Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmelKenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cameron Diaz anne oldu

En Çok Okunan Haberler

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

İran'dan çok sert açıklama: ABD zaten savaşı başlattı

İran'dan çok sert açıklama: ABD zaten savaşı başlattı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizde aşka geldiler!

Denizde aşka geldiler!

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Kylie Jenner yeni yıl partisinde dağıttı!

Fena dağıttı! Göğüslerini tutup...

Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in sevişme sahneleri hakkında ilk kez yorum yaptı

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Genç oyuncu Berker Güven 'Ölümü kabul ediyorum' paylaşımıyla korkuttu

Genç oyuncu korkuttu! İntihar sandılar

Efsane oyuncular Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones İstanbul'da!

Dünyanın en ünlü çifti İstanbul'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.