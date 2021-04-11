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47 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenik düştü

11.04.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Dereköy İlk ve Ortaokulu'nda Müdür Yardımcılığı yapan 47 yaşındaki 2 çocuk babası öğretmen Yakup Sevinç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

47 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenik düştü

Hisarcık ilçesindeki Dereköy İlk ve Ortaokulu'nda Müdür Yardımcılığı yapan Yakup Sevinç, 10 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanedeki 3 günlük tedavinin ardından taburcu olan öğretmen Sevinç, karantina süresinin bitimine 1 gün kala evinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Sevinç, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Müdür Yardımcısı Yakup Sevinç, ilçeye bağlı Dereköy de toprağa verilirken, Hisarcık Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfası üzerinden başsağlığı mesajı yayınlayarak, "İlçemize bağlı Dereköy İlk-Orta Okulu Müdür Yardımcımız Yakup Sevinç'i genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz. Eğitim camiamızın başı sağ olsun" denildi.

Öğretmen Sevinç’in ölümü eğitim camiası olmak üzere tüm ilçede üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Öğretmen Kütahya

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