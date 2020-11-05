HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 47 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin’de yakalandı

47 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 13:23 | Son Güncelleme

Kasten öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından hakkında 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Mersin’de yakalanarak tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, ’kasten öldürme’ suçundan 25 yıl, ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 ve 9 yıl olmak üzere toplamda 47 yıl hapis cezası ile aranan A.D.

47 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin’de yakalandı

Kasten öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından hakkında 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Mersin’de yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, ’kasten öldürme’ suçundan 25 yıl, ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 ve 9 yıl olmak üzere toplamda 47 yıl hapis cezası ile aranan A.D. adlı şahıs, yürütülen istihbari ve fiziki çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, hakkında düzenlenen evrak ile birlikte sevk edildiği Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

47 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin’de yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
Pastanede iğrenç olay: İntihar edecek duruma geldim
Pastanede iğrenç olay: İntihar edecek duruma geldim
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Bebekken sokağa atıldı, babası taciz etti, uyuşturucu batağına saplandı...
Bebekken sokağa atıldı, babası taciz etti, uyuşturucu batağına saplandı...
Diğer Haberler
Seri katil mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm
Seri katil mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm
İzmir depremi sonrası lüks semtteki bina çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
Deprem sonrası şoke eden görüntü! Lüks semtteki bina boşaltılıyor
Gören şaşkına döndü! Kasım ayında çiçek açtı
Gören şaşkına döndü! Kasım ayında çiçek açtı
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler! TikTok'ta paylaşıldı, Bakanlıktan açıklama geldi
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
İzmir'de deprem sonrası yıkılan binalar hırsızların hedefinde
İzmir'de büyük vicdansızlık! Hırsızların hedefi oldu
Koronavirüs tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son durum
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son durum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.