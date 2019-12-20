47 yıldır başındaki maganda kurşunuyla yaşıyor

Aleyna KESKİN- Selçuk BAŞAR/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, şu an 56 yaşında olan Yakup Çakmak, 9 yaşındayken başına isabet eden maganda kurşunuyla yaşıyor. 47 yıldır başında taşıdığı mermi nedeniyle şiddetli ağrı ve uykusuzluk çeken Çakmak, "Yaşadığım ıstırabı ben bilirim. Benim canım yandı, hayatım karardı, başkalarının hayatı kararmasın"- dedi.

Yakup Çakmak'ın başına, 47 yıl önce henüz 9 yaşındayken evlerinin önünde oynadığı sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu isabet etti. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Çakmak’ın sol gözünde görme kaybı ile sol tarafında kısmı felç olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Çakmak’ın başına isabet eden kurşun, beynin riskli bölgesinde olduğu için alınamadı. Tedaviyle felç kalmaktan kurtulan Çakmak, yaşamına başındaki mermi ile devam etti. Ancak sürekli baş ağrısı çeken Çakmak’ın hayatı kabusa döndü. Okulunu bırakmak zorunda kalan Yaşar Çakmak, vatani görevini de yapamadı.

'YAŞADIĞIM ISTIRABI BİR BEN BİLİRİM'