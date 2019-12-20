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47 yıldır başındaki maganda kurşunuyla yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:48 | Son Güncelleme

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, şu an 56 yaşında olan Yakup Çakmak, 9 yaşındayken başına isabet eden maganda kurşunuyla yaşıyor.  47 yıldır başında taşıdığı mermi nedeniyle şiddetli ağrı ve uykusuzluk çeken Çakmak, "Yaşadığım ıstırabı ben bilirim.

Aleyna KESKİN- Selçuk BAŞAR/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, şu an 56 yaşında olan Yakup Çakmak, 9 yaşındayken başına isabet eden maganda kurşunuyla yaşıyor. 47 yıldır başında taşıdığı mermi nedeniyle şiddetli ağrı ve uykusuzluk çeken Çakmak, "Yaşadığım ıstırabı ben bilirim. Benim canım yandı, hayatım karardı, başkalarının hayatı kararmasın"- dedi.

Yakup Çakmak'ın başına, 47 yıl önce henüz 9 yaşındayken evlerinin önünde oynadığı sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu isabet etti. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Çakmak’ın sol gözünde görme kaybı ile sol tarafında kısmı felç olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Çakmak’ın başına isabet eden kurşun, beynin riskli bölgesinde olduğu için alınamadı. Tedaviyle felç kalmaktan kurtulan Çakmak, yaşamına başındaki mermi ile devam etti. Ancak sürekli baş ağrısı çeken Çakmak’ın hayatı kabusa döndü. Okulunu bırakmak zorunda kalan Yaşar Çakmak, vatani görevini de yapamadı.

'YAŞADIĞIM ISTIRABI BİR BEN BİLİRİM'

​Çay ocağında çalışan Yakup Çakmak, olaydan itibaren büyük sıkıntılar çektiğini, sağlık sorunlarının sürdüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Kardeşlerimle oynuyordum. O an kafama fındık ağacının dalı girdi sandım. Kafam kanayınca ailem beni hastaneye götürdü. Hastanede başımda kurşun olduğu söylendi. Doktorlar 'yaşamaz, ölür' dese de ailem beni Ankara’ya götürdü. Orada ameliyat ettiler ve beni felçten kurtardılar. Doktorlar, yaşasam bile ya felç olacağımı ya da sürekli bayılacağımı söylediler. Mermi başımda kaldı. 47 yıldır geçmeyen baş ağrısı ve uykusuzlukla mücadele ediyorum. Başım ağrıdığı için düzenli ağrı kesici alıyorum. Uyku sorunum var, yattığım zaman sanki biri kafama yumruk atıyormuş gibi acıyla sıçrayıp kalkıyorum. Yaşadığım ıstırabı ben bilirim. Çoğu defa ölmek istiyorum. Artık bu acıya katlanamıyorum. Ağrı kesicinin de bir etkisi olmuyor.”

Silah kullanılmasına, havaya rastgele ateş edilmesine karşı olduğunu belirten Çakmak, “Benim canım yandı. Hayatım karardı. Başkalarının hayatı kararmasın. Tüm hayatım felç oldu, ben yarım oldum. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

'ÇOK SIKINTILAR ÇEKTİK'

Oğlunun çektiği acıları gözyaşı dökerek anlatan Ayşe Çakmak da (84), "Yakup öldü zannettim. 29 yaşında dul kaldım. Tek başıma evlatlarıma yetmeye çalışıyordum. Oğlumun başında kurşun olduğunu söylediler. Tedavi için Ankara’ya gitmeliydi. Yoksulluk dönemleri. Çok sıkıntılar çektik. Ameliyatını yaptılar ancak kurşunu alırsak ölür dediler. Yıllardır mermi kafada. Çocuğuma isabet eden kurşun kimin elinden çıktıysa mahşer günü ondan alacağımız olsun" diye konuştu.

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