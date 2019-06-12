HABER

47 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, 1972 yılında yapılan Merkez Çökekler Camii’nin kıblesinin 25 derece yanlış yönde olduğu ortaya çıktı.

47 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, 1972 yılında yapılan Merkez Çökekler Camii’nin kıblesinin 25 derece yanlış yönde olduğu ortaya çıktı. Cami imamı Erhan Özkırklar müftülük ile görüştüklerini, 45 dereceye kadar sapmalarda herhangi bir sorun olmadığını söyledi.
Adapazarı Çökekler Mahallesi'nde 1972 yılında ibadete açılan Merkez Çökekler Camii'nin kıblesinin 25 derece yanlış yönde olduğu belirlendi. Camii cemaatinin ısrarları sonrasında yapılan ölçümlerde kıblenin sol tarafına 25 derecelik bir sapma olduğu tespit edildi. Yaklaşık 8 ay önce göreve başlayan cami İmamı Erhan Özkırklar, "Camimizin kıblesiyle ilgili vatandaşlarımız tarafından bir tereddüt hasıl olmuş. Sol tarafa 25 derecelik bir sapma söz konusu uydudan aldığımız verilere göre. Dolayısıyla Adapazarı İlçe Müftülüğümüz ile görüştük bu konuyu. Dediler ki yüzde 45'e kadar sapmalarda herhangi bir sorun olmaz namazın kabulü açısından. Bizim de yüzde 25 civarında, dolayısıyla namazlarımız tamdır, kıldığımız namazlar makbuldür. Bir tereddüde mahal yoktur. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Namazlarımızı aynı bu şekilde kılmaya devam edeceğiz. Cami 1972 yılında yapılmış, o günün şartlarına göre o günün kıble tespitine göre yapılmış" dedi.

FOTOĞRAFLI

47 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı47 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı47 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı47 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Tatil harçlığını karaoke mikrofonu satarak çıkarıyorTatil harçlığını karaoke mikrofonu satarak çıkarıyor
Acısıyla şifa kaynağıAcısıyla şifa kaynağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antik çağlardan beri kullanılıyor! Duyanlar görmek için oraya gidiyor

Antik çağlardan beri... Duyan görmek için oraya gidiyor

Nesli tehlikede olan beyazbantlı dağ engereği Nemrut'ta ortaya çıktı

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Günlük burç yorumları 12 Haziran Çarşamba - Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Çaldıran'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.