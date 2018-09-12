MERİÇ ÜRER - Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan emekli fizik tedavi uzmanı 87 yaşındaki Orhan Ertem, 1971'de eğitim için gittiği Paris'ten aldığı "vosvos"una 47 yıldır gözü gibi bakıyor.

Orhan Ertem, 1971 yılında eğitim için gittiği Paris'te araba ihtiyacı olunca halk arasında "vosvos" olarak bilinen Volkswagen'in klasikleşen otomobilinden satın aldı.

Aracının ilk sahibi olan Ertem, otomobilini Paris'te bir süre kullandıktan sonra ilk uzun yolculuğunu eğitimini tamamladığında Türkiye'ye yaptı.

Türkiye'ye döndükten sonra iş seyahatlerine ve tatillere "vosvos"uyla giden Ertem, yıllar sonra bir araba daha satın aldı ancak "vefakar ve cefakar" diye tanımladığı ve hiç ayrılmadığı "vosvos"uyla 47 senede birçok anı biriktirdi.

- "Müzelikmiş gibi bakıyorlar"

Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi, oğlu ve kızının "vosvos" ile çalışarak ehliyet aldığını, otomobilini ilk günkü gibi çok sevdiğini anlattı.

"Vosvos"unu satmayı hiç düşünmediğini, aracının 500 bin kilometreden fazla yol yaptığını dile getiren Ertem, şöyle konuştu: