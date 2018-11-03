HABER

470 yıllık Çadırcı Hamamı gelecek kuşaklara aktarılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

Erzincan'da, 1548 yılında yaptırılan ve kentte ayakta kalan en sağlam klasik Osmanlı yapılarından olan Çadırcı Hamamı'nın restorasyonunda sona gelindi - Vali Ali Arslantaş: - "Erzincan'ın yöresel ürünlerinin sergileneceği tarihi hamamı, şoförlerin dinlenebileceği otantik, butik bir mekan olarak birkaç ay içerisinde vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyoruz"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, ayakta kalan en sağlam klasik Osmanlı yapılarından olan ve restorasyonunda sona yaklaşılan 470 yıllık Çadırcı Hamamı, vatandaşların hizmetine sunularak gelecek kuşaklara aktarılacak.

Kent merkezinde Şeyh Ahmed Bin Mahmud tarafından 1548 yılında yaptırılan Çadırcı Hamamı'nın aslına uygun olarak restore edilmesi için bir süre önce "Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve Tanıtımı Projesi" kapsamında çalışma başlatıldı.

Valilik koordinesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin katkılarıyla başlanan proje çerçevesinde, tarihi hamam restorasyona alındı.

Mülkiyeti valiliğe ait olan tarihi hamamın, rölöve, restorasyon ve restitüsyon işlemlerinin ardından hem vatandaşların kullanımına sunulması hem de turizme açılarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

- Hamamda yöresel ürünler sergilenecek

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da sona gelinen restorasyon çalışmalarını incelemek için hamama geldi.

İncelemeleri sonrası gazetecilere açıklama yapan Arslantaş, çalışmaların tam anlamıyla bitmesi durumunda, çevre yolu ile hamam arasında bağlantı yolu kurularak hamam ve bulunduğu alanın yöresel ürünlerinin sergilendiği, vatandaşların mola verip dinlenebileceği bir yer olacağını söyledi.

Tarihi hamamın üçüncü kez restore edildiğine işaret eden Arslantaş, şu bilgileri paylaştı:

"Günümüze ulaşan kitabelere göre Çadırcı Hamamı'nın yapım yılı 1548 olarak görülüyor. Üçüncü kez restore edilen hamamın ne amaçla kullanılması gerektiği konusunda yoğun istişare çalışmalarının ardından, çevre yolunun kenarından hamama gelinebilecek bir yol açılması kararlaştırıldı. Bunun imar çalışmaları da tamamlandı. Erzincan'ın yöresel ürünlerinin sergileneceği tarihi hamamı, şoförlerin dinlenebileceği otantik, butik bir mekan olarak birkaç ay içerisinde vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyoruz."

- Çadırcı Hamamı

Osmanlı eserlerinden olan ve 470 yıl önce Şeyh Ahmed Bin Mahmud'un yaptırdığı Çadırcı Hamamı, Erzincan'da ayakta kalan en sağlam klasik Osmanlı yapılarından biri olarak gösteriliyor.

Dört eyvanlı ve köşe hücreli olan, doğu tarafındaki iki kapıdan girilen tarihi hamam, pandantifli kubbelerle örtülen soyunma, soğukluk ve sıcaklık bölümlerinden oluşuyor.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Maç sırasında hayatını kaybeden taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıMaç sırasında hayatını kaybeden taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Kuşadası'nda zeytin festivali kortej yürüyüşüyle başladıKuşadası'nda zeytin festivali kortej yürüyüşüyle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çadırcı Hamamı Erzincan Erzincan Valisi Ali Arslantaş

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Muş'un fedakar öğretmenleri

Muş'un fedakar öğretmenleri

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.