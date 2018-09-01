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471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 04:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile birlikte 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile birlikte 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 471 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değişikliğe gidildiği bildirildi. Vali Yardımcıları, kaymakamlıklara atanarak vali yardımcılığı sayısı azaltıldı. 610 olan vali yardımcısı sayısı, iki yıllık süreç içerisinde 314’e indirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirme şöyle:
"2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirilmiştir. Buna göre; Bakanlık Merkezinde görevli 8 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirilirken, 8 Kaymakam ve 1 Vali Yardımcısı Bakanlık Merkezinde değişik görevlere getirilmiştir. Merkezde görev yapan 11 Mülki İdare Amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapılmıştır. Vali Yardımcıları, kaymakamlıklara atanarak vali yardımcılığı sayısında azaltılmaya gidilmiştir. Bu bağlamda 610 olan vali yardımcısı sayısı iki yıllık süreç içerisinde 314’e indirilmiştir."

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ilçelere tecrübeli ve başarılı kaymakamların atamaları planlanmıştır. Yapılan atamalarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapılmış olup, kaymakamsız ilçe bırakılmamıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kayyum olarak çalışan ve görev süresi biten kaymakamların başka il ve ilçelere atamaları yapılmıştır. Kayyum olarak görev yapan Kaymakamlardan; Doğubayazıt Kaymakamının Antalya Kaş İlçesine, Kızıltepe Kaymakamının İstanbul Arnavutköy İlçesine, Nusaybin Kaymakamının Antalya Finike ilçesine, Malazgirt Kaymakamının Yalova Çınarcık İlçesine atanmaları söz konusu atamalara örnektir. İstanbul’da 12, İzmir’de 10, Ankara’da 3 ilçenin kaymakamı değiştirilmiştir. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehir ilçelerine ve stratejik durumu bulunan ilçelere daha genç kaymakamlar atanmıştır. Büyükşehir ilçelerine kadın kaymakam atama prensibimize devam edilmiştir. Merkezde görev yapan Mülki İdare Amirleri Kaymakamlık ve Vali Yardımcılıklarına atanarak taşra güçlendirilmiştir."

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Resmi Gazete'de yayımlandı! 471 Mülki İdare Amiri'nin görev yerleri değiştirildiResmi Gazete'de yayımlandı! 471 Mülki İdare Amiri'nin görev yerleri değiştirildi
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