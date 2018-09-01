471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildi

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile birlikte 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 471 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değişikliğe gidildiği bildirildi. Vali Yardımcıları, kaymakamlıklara atanarak vali yardımcılığı sayısı azaltıldı. 610 olan vali yardımcısı sayısı, iki yıllık süreç içerisinde 314’e indirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirme şöyle:

"2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirilmiştir. Buna göre; Bakanlık Merkezinde görevli 8 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirilirken, 8 Kaymakam ve 1 Vali Yardımcısı Bakanlık Merkezinde değişik görevlere getirilmiştir. Merkezde görev yapan 11 Mülki İdare Amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapılmıştır. Vali Yardımcıları, kaymakamlıklara atanarak vali yardımcılığı sayısında azaltılmaya gidilmiştir. Bu bağlamda 610 olan vali yardımcısı sayısı iki yıllık süreç içerisinde 314’e indirilmiştir."