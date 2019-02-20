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477 gündür hapiste olan Kavala'ya müebbet talebi

20.02.2019 17:17 | Son Güncelleme

477 gündür hapiste olan işadamı Osman Kavala hakkındaki iddianame hazırlandı.

477 gündür hapiste olan Kavala'ya müebbet talebi

Kavala'nın da aralarında olduğu 16 sanık için "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istendi.Türkiye'de uzun yıllardır sürdürdüğü sivil toplum faaliyetleri ile tanınan iş adamı Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 477 gündür iddianamesiz tutuklu olan Kavala hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Cumhuriyet savcısı, Kavala'nın da aralarında olduğu 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

İddianamede Osman Kavala'nın yanı sıra Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın isimleri de yer aldı.

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kavala'nın avukatları, 2018'de Osman Kavala'nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olduğu gerekçesiyle AİHM’e başvurmuştu. AİHM başvuruyu "hızlandırılmış prosedürle işleme koyarken, Ankara'dan tutuklama kararının 'siyasi' olduğuna dair iddialar hakkında savunma talep etmişti.

DW,İHA/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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