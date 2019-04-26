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479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:53 | Son Güncelleme

Festival kapsamında saçılacak 6 ton mesir macununun duası yapıldı

MANİSA (AA) - UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 479. kez gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında saçılacak 6 ton mesir macununun duası yapıldı.

Dua öncesinde protokolün de katılımıyla saçım töreninin yapılacağı Sultan Camisi'nde Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve mesir macununun yapımında emeği geçenler için mevlit okutuldu.

Daha sonra festival ritüeli olarak mesir macunlarının üretildiği imalathanede saçılacak mesirler için dua edildi.

İl Müftü Yardımcısı Osman Canpolat tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri sembolik olarak basın mensuplarına mesir saçtı.

Duası yapılan şifalı mesir macunları saçılmak üzere çuvallara dolduruldu.

Törene, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık katıldı.

Festival kapsamında 6 ton mesir macunu, 28 Nisan Pazar günü Sultan Camisi kubbeleri ile 45 noktadan vatandaşlara saçılacak.

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