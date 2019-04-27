479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali

MANİSA (AA) - Manisa'da bu yıl 479'uncusu gerçekleştirilen "Uluslararası Mesir Macunu Festivali" kapsamında kente gelen yabancı konuklar ve kardeş belediyelerin temsilcilerinin katılımıyla kokteyl düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Fatih Sergi Salonu'ndaki kokteylde, festivalin Manisa'nın beş asra dayanan köklü bir geleneği olduğunu söyledi.

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan festivalin, Manisa'nın en önemli kültürel etkinliği olduğunu dile getiren Ergün, şöyle devam etti:

"Yarın Sultan Camisi'nden saçılacak şifalı mesir macunlarıyla bu köklü festivali zirveye taşıyacak ve finalini yapacağız. Kültürel zenginliklerimizin paylaşılması, farklı kültürlerin bir araya gelmesi ve milletlerin birbirini en güzel şekilde tanıyabilmesi açısından festivaller oldukça önemli bir yere sahip. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali ile biz de Türk geleneklerini, Türk konukseverliğini ve güzel ülkemizin güzelliklerinden bir kesiti sizlere sunma fırsatı bulduk."

Ergün, Sri Lanka'da yaşanan terör saldırılarına değinerek, "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Böylesi acı bir olayın faillerinin en ağır şekilde cezalarını çekeceklerine inanıyor, bir daha böylesi acıların yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile festival için Manisa'ya gelen delegasyonların temsilcileri birbirlerine hediyeler verdi.

