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48 kaçak göçmenin bindiği 18 kişilik minibüs devrildi; sürücü kaza yerinden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, 48 kaçak göçmenin taşındığı 18 kişilik minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi.

48 kaçak göçmenin bindiği 18 kişilik minibüs devrildi; sürücü kaza yerinden kaçtı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, 48 kaçak göçmenin taşındığı 18 kişilik minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kaçak göçmenlerin yara almadan kurtulduğu kaza sonrası sürücü, ormana kaçtı. Jandarma, kaçaklardan toplam 100 bin lira topladığı öğrenilen sürücüyü arıyor.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Muğla- Marmaris yolunun Sakar Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı 48 kaçak göçmeni Yunan adalarına geçişlerini sağlamak için Marmaris'e götüren sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 EF 6282 plakalı minibüs, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Kaçak göçmenlerden toplam 100 bin lira topladığı belirtilen sürücü, kaza sonrası göçmenler ile aracı bırakıp, ormanlığa doğru kaçtı. İhbarla gelen Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan, Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri minibüsten çıkardı. Gölge alanda su ve yiyecek verilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçaklar, daha sonra başka minibüslerle karakola götürüldü. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin, Marmaris ve Datça'dan Yunan adalarına geçmek için İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma, kaçaklardan toplam 100 bin lira topladığı öğrenilen, 18 kişilik minibüse 48 kişiyi bindiren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

48 kaçak göçmenin bindiği 18 kişilik minibüs devrildi; sürücü kaza yerinden kaçtı48 kaçak göçmenin bindiği 18 kişilik minibüs devrildi; sürücü kaza yerinden kaçtı48 kaçak göçmenin bindiği 18 kişilik minibüs devrildi; sürücü kaza yerinden kaçtı48 kaçak göçmenin bindiği 18 kişilik minibüs devrildi; sürücü kaza yerinden kaçtı

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