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48 kiloluk kadın, 26 dakikada 302 çöp şiş yedi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 10:08 | Son Güncelleme

Türkiye'de yemek yeme yarışmalarını başlatan ve 2 sene önce Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başaran Mehmet Kaya, yeni bir rekortmen daha çıkardı. Denizli’de gerçekleşen yarışmada 48 kilo olan yarışmacı Büşra Erdoğan, 26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırdı.

Denizli'de başlattığı yemek yeme yarışmaları ile adından söz ettiren çöp şişçi Mehmet Kaya yaptığı çöp şiş yeme yarışmalarında yeni bir rekortmen çıkardı. Üniversite öğrencisi olan 24 yaşındaki Büşra Erdoğan 26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırdı.

1 salata ve 1 ayran ile 302 çöp şişi 26 dakikada yiyen üniversiteli Erdoğan'ın yarışma anı sosyal medyadan canlı yayınla yayınlandı. Canlı yayını 4 milyon kişi izledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yılların acısını çıkardıysa demek ki :D
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