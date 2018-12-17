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48 MP kameralı Huawei Nova 4 bomba gibi geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

Huawei'nin ilk ekrana gömülü kameraya sahip telefonu olma özelliği taşıyacak olan Nova 4 bomba gibi geliyor. İşte detaylar!

48 MP kameralı Huawei Nova 4 bomba gibi geliyor!

Teknoloji devi Huawei, rakiplerinin arkasında kalmamak adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Samsung'un Infinity-O ekranlı yeni telefonunu tanıtması üzerine harekete geçen Huawei, bugün düzenlenecek olan etkinlikte yeni telefonu Nova 4'ü tanıtmaya hazırlanıyor.

Huawei'nin ilk ekrana gömülü kameraya sahip telefonu olma özelliği taşıyacak olan Nova 4, gücünü Kirin 970 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM'in üzerine 128 GB dahili hafıza desteği sunacak olan Nova 4, 6.4 inçlik dev ekranı ile de bekleyenlerine memnun edecek gibi duruyor.

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48 MP kameralı Huawei Nova 4 bomba gibi geliyor!

Ek olarak iki farklı sürüm haline satışa sunulacak olan cihazın sadece kamera özelliklerinde farklar bulunacak. Standart versiyonunda karşımıza çıkacak olan kamera kurulumu 20MP+16MP+2MP şeklindeyken; Premium versiyonunda ise bu kurulum 48MP+16MP+2MP şeklinde olacak.

Telefon hakkında daha fazla bilgiye bugün erişmiş olacağız. Bakalım Huawei Nova 4 ile beraber büyük bir başarı yakalayabilecek mi hep beraber bekleyip göreceğiz. Peki ya siz yeni Nova 4 hakkında ne düşünüyorsunuz? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Nova 4 teknoloji

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