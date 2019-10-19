48 Saati Geride Bırakan Suriye Ateşkesinde Son Durum

ABD ve Türkiye arasındaki Suriye uzlaşması kapsamında Türkiye’nin harekata verdiği 120 saatlik arada 48 saat geride kaldı. YPG Türkiye destekli silahlı muhaliflerin Resulayn’ı kuşatarak çekilmeyi engellediklerini iddia etti. Üst düzey bir Türk yetkili iddiayı yalanladı.
Suriye’nin kuzeyinde ateşkesin ikinci gününde bölgeden Türkiye destekli silahlı muhalifler ve YPG arasında çatışmaların yaşandığı haberleri geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin varılan anlaşmaya tam olarak uyduğu ve Washington’la da bölgede sükunetin sürmesi için koordinasyon içinde olunduğu vurgulandı.
YPG’nin çoğu Resulayn’da olmak üzere son 36 saat içerisinde 14 saldırı ve taciz ateşinde bulunduğu, hava topu, roket ve uçaksavar ve tanksavar makineli tüfek kullandığı belirtildi.
Associated Press, Suriye-Türkiye sınırındaki mevzilerden YPG’lilerin çekildiklerine ilişkin bir işaret görülmediğini aktarmıştı. Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye destekli silahlı muhaliflerin kuşatması yüzünden Resulayn’dan çekilemediğini, silahlı güçlerin yaralıların tahliyesini de engellediğini savundu. Anlaşmanın mimarı olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e anlaşmaya uyulmasını sağlaması çağrısında bulundu.
AP’ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise YPG’nin çekilmesinin engellendiği iddiasını yalanladı. Ankara’nın Mike Pence ile görüşmelerde istediği her şeyi aldığını belirten yetkili “Böyle bir anlaşmayı ihlal edeceğimizi düşünmek tuhaf” dedi.
“Yardım konvoyu için koridor açıldı”
YPG Resulayn’da sağlık görevlilerinin bölgeye giremediğini iddia etmiş, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Türkiye destekli silahlı muhaliflerin tıbbi yardım taşıyan konvoyun Resulayn’a girişini önlediğini ileri sürmüştü.
Uluslararası haber ajanslarına yansıyan haberlere göre, Cumartesi günü akşam saatlerinde yaklaşık 40 yaralının tahliyesi için Resulayn’a 20 ambulanstan oluşan tıbbi yardım konvoyunun girişine izin verildi. Bölgede gönüllü yardım görevlisi olarak çalışan Dani Ellis’e göre, Türkiye destekli silahlı muhalifler konvoyun girişi için koridor açtı.
Türk Kızılay’ı da Resulayn kasabasında yaşayan iki bin kişiye insani yardım dağıttığını açıkladı.
“Türkiye destekli silahlı muhalifler Resulayn’a sızma girişiminde bulundu”
Suriye devlet medyası, Türkiye destekli silahlı muhaliflerin Cuma günü Resulayn’a sızma girişiminde bulunduğunu ancak rejim ve YPG arasında varılan anlaşma kapsamında Resulayn’ın güneyine konuşlanan Suriye hükümet güçleri tarafından püskürtüldüğünü aktardı.
İbrahim Kalın: “Suriye hükümeti güçlerinin sınır bölgelerinden uzaklaşmasını istiyoruz, Ruslarla görüşeceğiz”
ABD’nin bölgeden çekilmesinin ardından YPG ve Esat rejimi arasında varılan anlaşma uyarınca Suriye hükümeti güçleri sınır hattındaki bazı bölgelere konuşlanmış, bu gelişme Türkiye’nin Suriyeli mültecileri yerleştirmek üzere güvenli bölge oluşturulması sürecinde soru işaretlerinin oluşmasına yol açmıştı.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Associated Press’e verdiği röportajda, Türkiye’nin yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteciyi yerleştirmek üzere, Suriye hükümeti güçlerinin sınır hattından uzaklaşmasını istediğini söyledi.
“Suriyeli mülteciler rejimin kontrolundaki bölgelere dönmek istemiyor” diyen İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu önümüzdeki Salı günü Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmede gündeme getireceğini belirtti.
Kalın, “Ruslarla görüşeceğimiz konulardan birisi bu. Çünkü mültecileri gitmek istemedikleri bir yere zorla göndermeyeceğiz. Kendilerini güvende hissettikleri, onlar için uygun olacak koşulları yaratmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Soylu: “Yakalanan IŞİD’liler Türkiye’nin kontrolundaki bölgelere yerleştirilecek”
Geçtiğimiz hafta Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’lilerin ailelerinin bulunduğu Ayn İsa kampından çatışmalar sırasında 700 kişinin kaçtığına ilişkin haberler gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YPG’yi 750 IŞİD mensubunu ve yakınlarını serbest bırakmakla suçlamış, YPG ise Türkiye’nin harekatı sırasında yaşanan yoğun çatışmalar esnasında IŞİD mensuplarının ve ailelerinin gardiyanlara saldırarak kamptan kaçtıklarını söylemişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yakalanan 195 IŞİD mensubunun dışında, 41’inin daha yakalandığını söyledi. Soylu, yakalanan IŞİD zanlılarının Afrin ve El Bab dahil olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrolunda bulunan bölgelere yerleştirileceğini belirtti.
“ABD IŞİD gözaltı merkezlerini havadan gözlem faaliyetlerine devam edecek”
ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili Amerika’nın Suriye’nin kuzeyinde IŞİD mahkumlarının tutulduğu cezaevlerini izlemek üzere havadan gözlem faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölgenin 32 km derinliğinde ve 440 km eninde olacağını belirtmiş, ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ise Türkiye ile uzlaşmanın Resulayn ve Tel Abyad arasındaki daha dar bir bölgeyi kapsadığını söylemişti.
“ABD’nin Suriye’den çekilmesi büyük bir stratejik hata”
ABD Başkanı Trump’ın Suriye kararına Kongre cephesinden kendi partisi içinden tepkiler gelmeye de devam ediyor.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell Washington Post gazetesinde bir görüş yazısı kaleme aldı. ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesinin büyük bir stratejik hata olduğunu savundu.
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