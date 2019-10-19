48 Saati Geride Bırakan Suriye Ateşkesinde Son Durum

ABD ve Türkiye arasındaki Suriye uzlaşması kapsamında Türkiye’nin harekata verdiği 120 saatlik arada 48 saat geride kaldı. YPG Türkiye destekli silahlı muhaliflerin Resulayn’ı kuşatarak çekilmeyi engellediklerini iddia etti. Üst düzey bir Türk yetkili iddiayı yalanladı.

Suriye’nin kuzeyinde ateşkesin ikinci gününde bölgeden Türkiye destekli silahlı muhalifler ve YPG arasında çatışmaların yaşandığı haberleri geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin varılan anlaşmaya tam olarak uyduğu ve Washington’la da bölgede sükunetin sürmesi için koordinasyon içinde olunduğu vurgulandı.

YPG’nin çoğu Resulayn’da olmak üzere son 36 saat içerisinde 14 saldırı ve taciz ateşinde bulunduğu, hava topu, roket ve uçaksavar ve tanksavar makineli tüfek kullandığı belirtildi.

Associated Press, Suriye-Türkiye sınırındaki mevzilerden YPG’lilerin çekildiklerine ilişkin bir işaret görülmediğini aktarmıştı. Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye destekli silahlı muhaliflerin kuşatması yüzünden Resulayn’dan çekilemediğini, silahlı güçlerin yaralıların tahliyesini de engellediğini savundu. Anlaşmanın mimarı olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e anlaşmaya uyulmasını sağlaması çağrısında bulundu.