48 TL’lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı

Manisa’da yaşayan Bircan Saray, üzerine kayıtlı faturalı telefon hattına her ay 48 TL öderken son faturanın 4 bin 845 TL gelmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. Faturanın neden bu kadar fazla geldiğini öğrenmek için GSM operatörü bayisine giden kadın kendi telefon hattı üzerinden 3 taksitle yaklaşık 15 bin TL’lik 3 telefon alındığını öğrenince konuyu yargıya taşıdı.

Manisa’da yaşanan dolandırıcılık olayı pes dedirtti. Manisalı Bircan Saray isimli kadın kendi adına kayıtlı faturalı telefon hattına her ay 48 TL civarında fatura bedeli öderken son ay gelen 4 bin 845 TL’lik fatura karşısında şok oldu. Faturanın neden bu kadar fazla geldiğini öğrenmek için 16 Mart tarihinde gittiği GSM operatöründe hat üzerine bir cihaz alındığını öğrendi. Kendisinin böyle bir telefonu almadığını belirtmesine rağmen sorunu çözülmeyen Bircan Saray internet üzerinden cihazı alımının kapanmasını talep etti. Yaptığı başvurunun aynı akşamı faturalı hattı üzerine iki cihaz daha alınan ve aylık fatura bedeli 4 bin 845 TL’ye çıkan Bircan Saray olayı yargıya taşıdı.

Telefonuna gelen mesajla gerçeği öğrendi

Kendisinin yaklaşık 6 yıldır aynı GSM operatörünü kullandığını kaydeden Bircan Saray, “16 Mart tarihinde sabah işe gelirken bir güncel fatura mesajı geldi bana. Normal faturam 45-48 TL civarındayken ‘100 TL geçtiniz’ diye bir mesaj geldi. Bunun üzerine telefonumdaki uygulamadan bakarak 3 bin 250 TL fatura olduğunu gördüm. Daha sonra GSM operatörünü aradığımda fatura hattım üzerinden cihaz alımı bulunduğunu söylediler. Bunun bana ait bir alım olmadığını beyan ettim ve itirazda bulundum. Ertesi gün suç duyurusunda bulunmak için adliyeye gittiğimde yine GSM operatörünü aradığımda 2 tane daha cihaz alımı olduğunu söylediler. Faturamın daha fazla yükseldiğini öğrendim. Bunların hiçbiri bana ait değil ama üzerimde görünen bir cihaz alımı var ve yüksek bir meblağda. 3 taksit halinde aylık faturası 4 bin 845 TL görünmekte şuanda” dedi. Adli süreci başlattı

Kullandığı GSM operatörünün Manisa’daki şubesine gittiğinde kendisinin müşteri hizmetlerine bağlanması gerektiğini söylediklerini anlatan Saray, “Oradan çıkıp müşteri hizmetlerini aradığımda ‘Her şey sizin üzerinizden ve online alışveriş yapılmış’ dediler. Bana ait olmadığını söylediğim halde bu şekilde cevap verdiler. İtiraz ettiğim için şikayet dilekçesi oluşturdular. Şimdilik bekleme sürecindeyiz. Adliyeye gidip suç duyurusunda da bulundum. Bir yandan da adli süreci bekliyorum” diye konuştu.