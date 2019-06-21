HABER

48 yaşında üniversite birincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:27 | Son Güncelleme

Kapadokya Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde okul birincisi 48 yaşındaki Sarp Okur oldu.Kapadokya Üniversitesinde bugün mezuniyet sevinci yaşandı.

Kapadokya Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde okul birincisi 48 yaşındaki Sarp Okur oldu.
Kapadokya Üniversitesinde bugün mezuniyet sevinci yaşandı. Mezuniyet töreninde okul birincisi ise Turist Rehberliği Uzaktan Eğitim Bölümünü okuyan 48 yaşındaki Sarp Okur oldu. İkinci üniversitesini okuduğunu söyleyen Sarp Okur, "Teşbihte hata olmaz, ikinci evlilikler her zaman güzel olur diyorlar. Ben de ikinci üniversitemi çok sevdim" dedi.
Okur, “Turist Rehberliği Uzaktan Eğitim mezunuyum. 48 yaşındayım. Esasında bu üniversite benim ikinci üniversitem. Teşbihte hata olmaz ama ikinci evlilikler daha iyi olur diyorlar, ben de bu ikinci üniversitemi daha çok sevdim. Uzaktan eğitimle örgün eğitim arasında çok büyük fark görmüyorum. Yani hocalarımız aynı bizimle birebir ilgileniyorlar. Herhangi bir fark yok. Arkadaşlarımız ile hem sanal hem de normal ortamda da bir araya geliyoruz. Zaten gelecek internet ve dijital ortam olduğu için önemli. Ben her zaman işimin en iyisini yapmaya çalışırım. O anlamda birinci olmuşsam güzel bir şey. Ama önemli olan şey hayatta başarılı olmaktır. Birincilik sadece bir aşama diye düşünüyorum. Genç kardeşlerim meraklarını hiç kaybetmesin, araştırmaya hep devam etsinler” şeklinde konuştu.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Liberya bayraklı sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçtiLiberya bayraklı sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Mezarlıktaki kaplumbağaların sırrı çözüldüMezarlıktaki kaplumbağaların sırrı çözüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Süper Loto sonuçları 20 Haziran: 2 milyon TL’lik devir!

Büyük kazanan yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.