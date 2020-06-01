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48 yaşındaki Caprice Bourret güneşlenirken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

Ünlü televizyon yıldızı 48 yaşındaki Caprice Bourret de evinde sürdürdüğü gönüllü karantinaya son verdi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs semptomları gösterdikten sonra iyileştiğini açıklayan ünlü isim güneşli havanın tadını çıkarmak için Londra'da parka gitti.

Pandemiye karşı tedbiri elden bırakmayan ünlü isim, güneşlenirken maskesini takmayı ihmal etmedi.

İlerleyen yaşına rağmen fit bir vücuda sahip olan Caprice Bourret, parkta kıvrımlarını sergilemekten kaçınmadan güneşin tadını çıkardı.

CAPRISE BOURRET KİMDİR?

Amerikalı bir işkadını, model, oyuncu, televizyon kişiliğidir. Şirketi Caprice’in de yer aldığı Londra’da yaşıyor.

Caprice Bourret

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