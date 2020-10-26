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48 yıl cezası bulunan şahıs siber polisine yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Samsun’da hakkında toplam 48 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından hakkında toplam 48 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu ileri sürülen 37 yaşındaki S.B.’nin adresini tespit etti.

48 yıl cezası bulunan şahıs siber polisine yakalandı

Samsun’da hakkında toplam 48 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından hakkında toplam 48 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu ileri sürülen 37 yaşındaki S.B.’nin adresini tespit etti. Siber polisi S.’yi İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan S.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

48 yıl cezası bulunan şahıs siber polisine yakalandı

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